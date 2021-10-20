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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】「設立文化體育及旅遊局」 施政報告文化政策的一些感想

名人薈萃 23:30 2021/10/20

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以前當文化版記者，每年政府的及財政預算案都要報道，坦白講，沒甚麼好寫的，好多有文化版的報章都不大報道。財政預算案還好，可以翻查各個藝團的支出加上政府的撥款，計算出每年在文化方面的花費。但施政報告則在文化方面的政策上往往乏善足陳，小小一段。
現在沒做文化記者了，每年到施政報告那個星期三，依然不其然收看或收聽，期盼文化方面的好措施。今年的竟然有了較大的動作，希望不會食「詐糊」吧。
今年施政報告中的文化政策相信最重要的是「設立文化體育及旅遊局」吧。早在上一任特首時期，已曾建議設立文化局，當時是單獨文化局，不包括體育及旅遊部分。可惜這個建議被諸多留難，最後便沒了下文。
那時有機會當選第一任文化局長的是民政局副局長許曉暉。可惜她一直被藝術界及傳媒認為是工商管理專業，沒有文化藝術背景，屬於外行領導內行，加上一些政治化的議論，結果到離開政府，她依然沒成為文化局長。我在文化藝術活動好多採訪中，遇到她是主禮嘉賓，見她溫文爾雅，面對許多質疑仍是微笑有禮，她放棄高薪厚職加入政府部門工作，相信曾經滿懷熱誠，冀盼一展抱負吧，後來知道她年僅四十四歲便離開了，不免覺到唏噓。
俱往矣，向前看！回到新的文化體育及旅遊局，問題來了，誰是局長？照計避免上次許曉暉被垢病的因素之一，這次應該挑選一位文化內行人。其實在香港，文化藝術方面的管理人才一大把，就算是西九龍文化區，根本不需要去外國聘請那些又貴又不懂本地情況及文化現狀的高層，你看，有幾個做得長做得特別出色的？現在終於換回本地薑馮程淑儀，相信會越來越好！
文化、旅遊這两方面還是有關連之處的，但體育則是另一範疇，要找一位三者兼善的人才真不容易，所以不管將來的局長擅長哪一範疇，最好設立副局長職位，負責各自專長部分 。
香港的文化藝術界有許許多多的組織機構，更多的是像我這樣個人創作者，有全職也有兼職的，如何凝聚整個行業的人員，好像過去沒有任何這方面的嘗試。香港藝術發展局的藝術界別算是有代表性的，但也排除好多人，而且那是一個撥款機構，間中也有交流活動，但較少發動藝術家們共同参与的工作。
我提議文化體育旅遊局成立後，首先做一個大型統計，了解行業的人數、品種、需要，然後集思廣益，因才施政，設計適合大家發展的方向。

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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