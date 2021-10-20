  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】佳兆業美元債急跌、5隻跌逾20%　據報佳兆業取消債券投資者會議

股市 19:04 2021/10/20

分享：

佳兆業美元債急跌、5隻跌逾20%　據報佳兆業取消債券投資者會議

佳兆業 （01638） 稱會如期支付本月16日及22日的美元債利息，但美元債繼續普遍下挫，部份債券急跌逾20%。外電引述消息人士指，佳兆業因時間安排衝突而取消了債券投資者會議，據指，會議原定本周在美國銀行主辦的亞洲信貸會議上舉行。消息人士指，佳兆業仍希望與投資者保持密切溝通，如果有需要召開電話會議，將儘力與首席財務官安排時間。

穆迪下調佳兆業評級至B2級、續列負面觀察，佳兆業：如期支付兩筆境外債息，看【下一頁】

多隻佳兆業美元債跌逾10%至20%，其中，4隻美元債跌逾21%，債價介乎37.845美元至40.608美元，包括2023年到期票面利率11.95厘債券、2024年到期票面利率9厘債券、2025年到期票面利率10厘及9.95厘的債券。而2023年到期票面利率9厘的美元債亦跌20.5%，報40.653美元。

佳兆業股價全日跌2.4%，收報1.64元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】佳兆業抵押佳兆業美好逾67%股權　向山東高速金融發行逾9億元票據集資

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

港股 佳兆業集團（01638）

下一篇文章

【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【恒指夜期+北水】北水吸39億　逾14億掃美團　恒指夜期升7點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸39億　逾14億掃美團　恒指夜期升7點（不斷更新）
【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息
【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息
【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高　比特幣逼64000美元
【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高　比特幣逼64000美元
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）