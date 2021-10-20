【內房危機】佳兆業美元債急跌、5隻跌逾20%　據報佳兆業取消債券投資者會議

▲ 佳兆業美元債急跌、5隻跌逾20% 據報佳兆業取消債券投資者會議

佳兆業 （01638） 稱會如期支付本月16日及22日的美元債利息，但美元債繼續普遍下挫，部份債券急跌逾20%。外電引述消息人士指，佳兆業因時間安排衝突而取消了債券投資者會議，據指，會議原定本周在美國銀行主辦的亞洲信貸會議上舉行。消息人士指，佳兆業仍希望與投資者保持密切溝通，如果有需要召開電話會議，將儘力與首席財務官安排時間。

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多隻佳兆業美元債跌逾10%至20%，其中，4隻美元債跌逾21%，債價介乎37.845美元至40.608美元，包括2023年到期票面利率11.95厘債券、2024年到期票面利率9厘債券、2025年到期票面利率10厘及9.95厘的債券。而2023年到期票面利率9厘的美元債亦跌20.5%，報40.653美元。

佳兆業股價全日跌2.4%，收報1.64元。

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編輯：袁諾曦