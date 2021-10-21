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95歲英女王唔認老 婉拒英國「年度耆英獎」

環球經濟金融 08:05 2021/10/21

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英女王在位多年深受英國民眾愛戴，英國月刊《The Oldie》希望向95歲的英女王頒發「年度耆英獎」（Oldie of the Year）。但英女王透過其助理私人秘書向《The Oldie》致函婉拒，表示自己心態仍然年輕，認為自己不符合獎項標準所以不會領獎。

英女王首次公開活動用拐杖 英媒指為求舒適 【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將於明年慶祝在位70周年。《The Oldie》決定向英女王頒發「年度耆英獎」，讓英女王喜上加喜。獎項委員會主席、作家兼廣播員布蘭德雷斯 （Gyles Brandreth） 致函英女王私人秘書愛德華·揚（Edward Young），詢問英女王是否願意接受獎項。

英女王其後透過助理私人秘書萊恩貝克（Tom Laing-Baker）回覆，表示心態決定年齡（you are only as old as you feel）。英女王認為自己不符合得獎標準，希望《The Oldie》可尋找更適合的得獎者。

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《The Oldie》於過去29年都會向對社會大眾有貢獻的長者頒發「年度耆英獎」，英女王的丈夫菲臘親王（Prince Philip）亦在其90歲生日時獲此殊榮，但同樣拒領獎。

英女王直播呻「煩心」 全球領袖對氣候問題「齋講唔做」 【下一頁】

英女王長子、英國王儲查理斯（Prince Charles）、及其妻子卡米拉（Camilla）也出席今年「年度耆英獎」的頒獎典禮，卡米拉更有份頒獎。但英女王拒領獎項，查理斯夫婦今次無緣與英女王同場。

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責任編輯：郭麗明

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