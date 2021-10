95歲英女王唔認老 婉拒英國「年度耆英獎」

英女王在位多年深受英國民眾愛戴,英國月刊《The Oldie》希望向95歲的英女王頒發「年度耆英獎」(Oldie of the Year)。但英女王透過其助理私人秘書向《The Oldie》致函婉拒,表示自己心態仍然年輕,認為自己不符合獎項標準所以不會領獎。

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)將於明年慶祝在位70周年。《The Oldie》決定向英女王頒發「年度耆英獎」,讓英女王喜上加喜。獎項委員會主席、作家兼廣播員布蘭德雷斯 (Gyles Brandreth) 致函英女王私人秘書愛德華·揚(Edward Young),詢問英女王是否願意接受獎項。

英女王其後透過助理私人秘書萊恩貝克(Tom Laing-Baker)回覆,表示心態決定年齡(you are only as old as you feel)。英女王認為自己不符合得獎標準,希望《The Oldie》可尋找更適合的得獎者。

《The Oldie》於過去29年都會向對社會大眾有貢獻的長者頒發「年度耆英獎」,英女王的丈夫菲臘親王(Prince Philip)亦在其90歲生日時獲此殊榮,但同樣拒領獎。

英女王長子、英國王儲查理斯(Prince Charles)、及其妻子卡米拉(Camilla)也出席今年「年度耆英獎」的頒獎典禮,卡米拉更有份頒獎。但英女王拒領獎項,查理斯夫婦今次無緣與英女王同場。

