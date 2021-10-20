【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）

▲ MIRROR成軍3年 麥當勞推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（附圖）

人氣男團MIRROR出道3年，MIRROR 12位成員繼一同代言Samsung摺機後，再合體與麥當勞合作，推出期間限定的全新口味麥炸雞，下周一（25日）起更連續4星期分階段限量推出不同MIRROR成員的「鏡仔卡」和專屬顏色包裝盒，將會由姜濤、Stanley、Tiger打頭陣。食炸雞儲「鏡仔卡」又可以在包裝盒大玩AR，「鏡粉」一定不可以錯過。

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麥當勞又邀請MIRROR 6子拍攝廣告，以不同方式享受麥炸雞，短片將在今晚（20日）上載至麥當勞YouTube頻道，電視廣告則會在23日在ViuTV首播。但短片今日下午已經瘋傳，網民笑言6子中，睇得出姜濤食炸雞食得最開心，出名為食的姜濤今次拍廣告相信過足口癮。

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10月25日起，麥當勞App用戶可憑不同指定電子優惠券以優惠價購買麥炸雞，便可獲得隨機派發的「鏡仔卡」，全套16款會分4星期推出，每位成員均各有1款專屬顏色的個人卡，10月25日起率先推出4款「鏡仔卡」，由姜濤、Stanley和Tiger打頭陣，另外每週會推出1款團體卡。集齊16張個人及團體卡，更可以在最後1周獲得神秘驚喜彩蛋。

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麥當勞又推出MIRROR成員專屬顏色的麥炸雞包裝，盒上會印有MIRROR成員的大頭相，只要掃瞄盒上的二維碼（QR Code），就可以在畫面上見到相應的MIRROR成員。12款包裝盒同樣會分4星期推出並隨機贈送，下周起同樣會率先推出姜濤、Stanley和Tiger的包裝盒，數量有限，售完即止。

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