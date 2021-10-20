▲ 【手機設備股】瑞聲科技斥4.5億人幣收購金屬框架製造商 冀增強精密結構件能力

瑞聲科技 （02018） 宣布，斥資4.5億元（人民幣，下同）收購電腦零部件公司東陽精密機器。集團稱，收購有助集團為客戶提供更全面的產品及服務，同時為業務發展帶來協同效應，並增強在精密結構件方面的能力。

東陽精密機器主要製造平板電腦、可穿戴設備及筆記本電腦產品的金屬框架、底殼及零部件，東陽精密機器在今年6月底的總資產約5.96億元，較去年底減少6.14%；淨資產約3.49億元，較去年底增加12.5%。上半年稅前淨利約5981.1萬元；稅後淨利約4470.5萬元。

瑞聲科技又稱，收購事項亦將進一步擴大本集團的業 務範圍、加強客戶關係、提升核心競爭力，以及增強其可持續發展能力。

值得留意是，今次賣家大多擁有日資背景，例如日本上市的日本輕金屬控股在今次交易前持有東陽精密機器約87.86%股份，三井住友銀行持有約3.89%。

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編輯：李哲毅