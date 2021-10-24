【宏觀術數@iM網欄】勝負只有天知 魷魚遊戲的決定論

近期人氣最高的戲集，相信非韓劇《魷魚遊戲》莫屬，首播17天溜灠用戶便達1.11億，為Netflix總用戶的半數，並破了不少紀綠，也別忘了地球人口也就70幾億人。（以下會有劇透）

劇的大橋段也是如《今際之國的有栖》、《飢餓遊戲》等生存遊戲，參加者為著不同原因要拼過你死我活，生存下來便是贏家，魷魚遊戲更是「贏家通吃」得到巨額彩金456億韓元，韓劇拍攝手法素來強化暴力血腥，對人性突顯張力，節奏緊湊扣人心弦，觀眾們就如劇內的「貴賓」，期待著一幕幕的生死對決，分別只在於電視觀眾，一早知道哪幾個主要角色總會能多玩一兩局吧。反思一下為何此類容易大受歡迎，會否我們心底潛藏著對殺戮的野性？劇內首領更形容參加者是（賽）「馬」，真實歷史上古羅馬人喜歡看角鬥士決鬥，或現代人看摔角、拳擊比賽也有類同吧。

劇集內的六個遊戲，驟看勝負似乎憑實力，說到底仍存在天意作主，就像人世間成敗得失，年青才俊每每自詡其成就由個人實力得來沾沾自得，歷風浪成大事業者卻明白其中存在天意，甚或偶然成份，更容易相信命運，亦更謙厚。如劇中遊戲「123、木頭人」可說靠個人實力，往後遊戲便是天時、地利、人和互動，個人實力、性別、體力、年紀，影響到能組成的隊伍，個人經驗（就如從事玻璃工匠），是否玩過那遊戲等等，從起步點已難說公平了。

人生之際遇又何其相似？「贏在起跑線」有父（母）總是佔優，能組到好隊（人脈）更易扶搖直上，最後能否發揮仍得看上天定下來的遊戲規則，試想一下戮椪糖遊戲選錯困難的圖案，又或打彈珠、猜彈珠總得要點運氣，到最後的遊戲如果改成要用腦計算，最終誰勝誰可有逆轉？如果李政宰沒有主角光環，能玩到幾個回合也是疑問。

從術數微觀角度來說，遊戲講勝負，人生談成敗，投資論贏輸（賺蝕），命學或易數往往可以從中窺探一章半節，就如財運、福氣或才能智商等，如果以《魷》劇來作例，到底是財帛宮好，抑或是福德宮好的人會勝出？現實世界財星強者容易身弱，印星強又會劫奪財星的原神不易發大財，幸而於尋常百姓家，八字中和人生平凡無災也過得快活，雖然追求成王敗寇「棄命從財」也大有人在。劇中遊戲卻屬贏家通吃，勝者只有一個，失敗者都得放進禮品棺材火化，財星旺者恐易性命不保，財星不旺又焉能贏得鉅款？如果兩者都旺盛（即行運），又應不致於要淪落到心甘情願拿性命作比賽……說到底，戲劇還是不要過份認真便好了。

宏觀來看，劇中角色從高材生、醫生、暴力份子、妙手神偷，教徒各色人等均有，最終勝負仍得乖乖決定於遊戲項目，正如社會現實「物競天擇」能否順應天運得以發揮，選對人，做對事有時總易乘風破浪。就如七運中從事金融，銀行比工業好，八運投資地產、天然資源易得鴻利，九運利影響力和創作（文明），社會進入大數據經濟，娛樂以至文化藝術創作也得數碼化才成。事實上，進化史上人類世主宰地球，也是一連串巧合的「必然」結果吧。

故此，趁颱風過後，秋高氣爽，還是求「天涼好過秋」輕鬆一下，冬後再籌劃……

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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