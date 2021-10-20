【名人入市】日本城創辦人魏麗霞　斥2億入市貝沙灣頂層複式戶　呎價逾5.3萬元

貝沙灣是港島南區名牌豪宅屋苑，向來吸引不少知名人士入市，最近市場再錄名人買入貝沙灣單位。利嘉閣地產招佩貞表示，貝沙灣4期8座頂層連天台複式單位及三車位剛以2億元成交，買家為本港知名家品零售連鎖商日本城母企國際家居零售主席兼行政總裁魏麗霞。

招佩貞指，成交單位實用面積約3,739平方呎，原則五房三套間隔，連1,377平方呎平台及978平方呎天台及私人泳池，外望海景及城市景。單位新近以1.91億元易手，折合實用面積呎價約53,490元，此外，買家亦以900萬元購入3個車位，合共涉資2億元。據土地註冊處資料顯示，新買家魏麗霞（NGAI LAI HA）以個人名義首置身份入市，涉及稅款為樓價4.25%，即811.75萬元。

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據悉，單位原業主於2013年4月，以1.12億元購入上述單位，持貨約8年，現轉手帳面升值約8,800萬元，物業升值約79%。

招佩貞補充，貝沙灣本月至今暫錄約4宗二手成交，現時約有270個單位放售，最低入場價由1,200萬元起。

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