【飛越啟德】飛越啟德推出「小劍神」培訓計劃於本週六 「咖啡二人迷」鄭志剛博士與張家朗將出席

香港運動員在2020年東京奧運取得佳績，更打破了不少本港歷史上的紀錄，秉持運動狂熱，發掘更多體壇生力軍，「飛越啟德運動基金」（「飛越啟德」）準備推出「小劍神」培訓計劃，將於本週六（23號）下午 2 時至 2 時 45 分在尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 ATELIER 21 樓舉行記者會，屆時「飛越啟德」代表鄭志剛博士，將宣佈張家朗先生為劍擊宣傳大使，席間與小朋友交流如何面對挑戰、克服逆境的心得。

為了進一步推廣劍擊運動至全香港，是次舉辦計劃目的冀望為基層學生提供學劍的機會，而更多的詳情將於當日公佈。到時候還有香港劍擊總會會長勞國雄先生、香港劍擊總會主席楊穎新先生、保良局副主席陳黎惠蓮女士和Social S 體育係聯合創辦人黃婷女士出席。

記者會詳情：

日期：2021 年 10 月 23 日（星期六）

時間：下午 2 時至 2 時 45 分

地點：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 ATELIER 21 樓 （傳媒登記處設於地下大堂）

注意：記者會後將不設傳媒訪問環節、傳媒於登記時必須進行體溫檢測，以及掃瞄「安心出行」二維碼或填寫個人聯絡資料

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責任編輯：陳頌潔