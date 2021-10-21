【劍神出動】劍神張家朗成商界新寵兒 獲新世界鄭志剛邀請成「飛越啟德」宣傳大使 助基層學生學劍擊

香港運動員在2020年東京奧運取得佳績，更打破了不少本港歷史上的紀錄，其中東京奧運花劍金牌得主張家朗也成商界新寵兒，頻頻出席活動，也成不少品牌的代言人。

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秉持運動狂熱，發掘更多體壇生力軍，新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下的「飛越啟德運動基金」（「飛越啟德」）準備推出「小劍神」培訓計劃，將於本週六（23號）舉行記者會，屆時「飛越啟德」代表鄭志剛將宣佈張家朗先生為劍擊宣傳大使，席間與小朋友交流如何面對挑戰、克服逆境的心得。

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是次計劃的目的，為進一步推廣劍擊運動至全香港，冀望為基層學生提供學劍的機會，而更多的詳情將於當日公佈。



事實上，張家朗及鄭志剛早前也見過面，張家朗上月底於個人社交平台Instagram（IG）上載一則限時動態（IG Story），分享他與鄭志剛的聚餐合照，鄭志剛亦有轉發張家朗的IG Story，更形容二人是「Coffee Hunters」，而張家朗其後再貼上一張凍咖啡的IG Story，可見兩人也是咖啡愛好者。



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責任編輯：陳頌潔