【90後財務自由人@iM網欄】比金錢更重要的回報 令人生快樂10%的投資

投資可以買金融產品（例如股票），實體資產 （例如物業），這些都是為了爭取金錢上的回報。然而， 買一些自己喜歡，令自己人生更充實快樂的東西， 亦可以是十分值得的投資，甚至取得比金錢更重要的回報！

愛犬帶來喜悅

今年到現時為止，雖然自己在物業及股票上都有不錯回報， 但我認為最好的投資是從寵物店帶了愛犬Lucky 回家，回報實在比我想像更高！話說三個星期之前， 筆者因為一些私人問題，面對的壓力不少。當日， 在一間經常會去的餐廳吃飯， 察覺到附近有一間以往從未為意的寵物店，於是決定入去參觀一下。 見到有一隻金黃色，只有三個月大的貴婦犬(Lucky)。 我太太將牠抱起來，牠沒有任何反抗，然後我伸出手摸牠一下， 牠將手伸到我手上。當我們參觀完畢，店主將 Lucky放回籠裏時，牠不斷手舞足蹈及吠叫， 彷彿不想離開我們身邊。當刻，我心情立即變好，感覺到與Luck y 有一種緣份，決定將牠帶回家。

Lucky 回到家之後很快適應，基本上永遠跟着我， 每次見到我都會雀躍地擺尾，跳上來。我們會一起落街散步， 玩遊戲，行山。雖然我們沒有共同的語言，但是彷彿已成為一位親人 /朋友，建立起來的默契及感情，是我養狗之前從來沒法想像的。與 Lucky的關係令我每日的心情都比以往好最少10%， 真是上天的恩賜，稱牠為2021年我最好的投資絕不為過！

寵物市場潛力

為了與Lucky更好地溝通，我亦開始研究很多與狗相關的資訊， 甚至計劃報名參與狗隻訓練課程，希望能更加了解愛犬Lucky 的內心世界，亦希望能夠教到Lucky成為更好的狗隻！養了Lu cky 之後，亦留意到寵物相關的商機，隨着越來越多人養狗， 寵物相關的市場絕對是一個機會！

留意自己需要

養一隻狗成本未必比養一個小朋友低，幫狗仔沖涼，美容，保健， 慶祝生日，做訓練，學游水等等全部都是市場機會。作為狗主， 理所當然是想愛犬開心快樂， 這是我自己成為狗爸爸之後才感受到的， 因此主人往往很願意為自己的愛犬洗錢。 很多時候只要留意自己的需要，其實都會發掘一些生意機會， 說不定我將來也會創立一盤與狗隻相關的生意呢！

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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