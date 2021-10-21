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【C家教路@iM網欄】昔日白馬股恒瑞醫藥業績再次失速 引長綫投資者入場

名人薈萃 08:01 2021/10/21

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恒瑞醫藥 (600276) 於周二（19日）3晚交出了自2010年來首個淨利潤負增長的季度業績，雖然市場早就預期業績會差，且公司市值已由年頭的6,000多億元人民幣回調至3,000億元人民幣，但結果還是比市場預期的還要差，多間券商都調低目標價，反映公司今年或會出現負增長的年度業績。恒瑞算是A股上多年來的白馬股，如今股價的大幅調整，正反映一直追求穩定業績的捧場客已陸續離場。不過有趣的是，如從恒瑞的股東數目上看，中報至第三季度的數字卻是增加的，可見抄底的大有人在，「金手指」高瓴資本也是其中一員，業績發佈後股價表現反而升約4%。

恒瑞這個季度收入達雙位數負增長，帶量採購的影響陸續浮現在仿製藥的銷售上，加上重頭馬車PD-1 卡瑞利珠單抗正進入放緩狀態，醫保降價放量卻彌補不了國內競爭日益嚴重的情況。第四季還有第五輪全國藥品帶量採購影響出現，當中涉及大幅降價的抗腫瘤藥，以及面對失去市場份額風險的造影劑業務，市場普遍並不看好業績，因此只能以更長綫的角度看待這公司。

唯一可以爭論的是，盡管收入下滑，恒瑞的研發費用佔比仍創歷史新高，這是利潤負增長的原因之一。此外，管理層在成本控制方面也有下功夫，可見管理費用的佔比下降，與早前有傳銷售團隊調整說法一致。

7月的換帥事件成了恒瑞業務發展的重要轉捩點，董事長孫飄揚重返戰場後，中報便立刻出現一系列的研發管線列表。 本月更有經驗老到的醫學專家Joseph E. Eid 加盟並擔任歐美首席醫學官一職，而且公司於月中亦舉行了首屆研發日，可見國際化是勢在必行。

總括而言，筆者認為未來半年恒瑞仍要艱難地捱過去，畢竟醫藥的投資存在時間差，短期內未必會有爆款產品提供動力，情況有如早前中生製藥 （01177）、石藥集團 （01093） 要面對的問題，相信明年的能見度或有改善，現時卻要面對估值繼續調整的風險。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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