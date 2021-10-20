【買樓理財】看好北部都會區　406萬買頂層連天台　上手業主3年僅賺6萬

新一份《施政報告》提出發展北部都會區，屯門區受惠其中，屢錄投資者及買家入市。中原地產袁銘鍵說，屯門四寶大廈頂層連天台單位，實用面積329平方呎，兩房間隔，原叫價415萬元，議價後以406萬元易手，實用呎價12,340元。代理續說，買家為外區上車客，見屯門具發展潛力，而且樓價低水，遂把握低息環境置業，上址附連天台，走動空間多，故快速拍板承接。

值得留意的是，雖然屯門樓價升幅驚人，但上手業主賺得不多，資料顯示，上手業主於2018年8月以400萬元購入上址，持貨3年，現帳面僅賺6萬元，若計佣金及稅款，料是明賺暗蝕。

資料顯示，四寶大廈位於屯門新墟青柏徑5號，早於1983年入伙，樓齡近40年，是單幢樓設計，提供30個單位。翻查成交紀錄，四寶大廈向來成交不多，但勝在入門門檻較低。

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