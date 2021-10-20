【綠色金融】港府：未來續發1,755億港元綠債 部分以零售方式發行

財政司司長陳茂波今日（20日）出席香港上市公司商會主辦的環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇，透露未來5年會定期發行等值1775億港元的政府綠色債券，該批債券將以不同年期、不同貨幣，甚至部分以零售方式發行，讓大眾市民可以參與，而所得款項日後不一定用於工務工程，亦會投放於其他綠色項目。

由2018年起，政府開始推出政府綠色債券計劃，成功向環球機構投資者發行總值35億美元的綠色債券。在今年2月，政府亦發行了第二批總值25億美元的債券，更是全球最大的政府類別美元計價綠色債券。陳茂波表示，港府會繼續推動更多機構利用香港作綠色可持續投資及認證，讓香港成為海內外綠色企業首選的融資平台。

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責任編輯：龍紀瑩

