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【iPhone概念股】瑞聲科技近5億人幣 收購電腦零部件製造商

股樓投資 19:03 2021/10/20

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電子產品設備商瑞聲科技（02018）今日收市後公布，與賣方株式會社東陽理化學研究所訂立股權轉讓協議，收購東陽精密機器（昆山）有限公司的100％股權，涉4.5億元（人民幣．下同）。收購完成後，東陽精密將成為瑞聲科技的間接全資附屬公司。

【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

 

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東陽精密主要業務為設計、開發及製造資訊科技產品所用的金屬框架材料，主要製造平板電腦、可穿戴設備及筆記本電腦產品的金屬框架、底殼及零部件，其工廠設於中國江蘇省昆山市，面積約為5.2萬平方米。截至2021年6月30日淨資產為3.49億元；截至2021年6月30日止6個月稅前淨利為5,981萬元。瑞聲表示完成收購後，東陽精密和集團即可合併業務，有助集團為其客戶提供更全面的產品及服務。收購事項將為瑞聲的業務發展帶來協同效應，並增強其在精密結構件方面的能力。

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撰文 : 李尚毅

瑞聲科技（02018） 港股

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