【網店物流小幫手@iM網欄】 嶄新眾籌網店物流 助商戶進軍韓國

韓國，近年其中一個電商發展最迅速的市場。根據大型數據分析公司Global Data的研究顯示， 受疫情和社交距離政策影響，韓國的電商銷售總額在2021年達1200億美元，預計2025年將高達2420億美元，遠超於其他東南亞國家。隨著韓國的科技和電商發展配套愈趨成熟，加上網購成消費習慣，不少海外電商正等侯進入市場的機會。去年6月，外國開網店平台Shopify亦正式宣布拓展韓國市場。

韓國現時的網購銷售總值主要由本地網店帶動，海外網店所佔的比例較少。事實上，海外電商想打入韓國市場並不容易，要突破語言的障礙，同時需面對現金流的挑戰，一旦眾籌成功，他日把商品付運時就要處理跨境物流的問題，亦衍生一連串的煩惱。（國際貨件注意事項，相關閱讀：https://bit.ly/2YWI2Hn）

不過，電子商貿的模式逐漸趨多元化，物流支援也能彈性配合，讓網店可輕易拓展生意。以韓國為例，除自營網店、在網購平台上架外，透過眾籌平台籌集營運資金，再付託可靠的物流小幫手處理訂單配送，隨即便能夠展開業務。

韓國眾籌平台 x 網店物流

Wadiz是韓國最大的眾籌平台，目標群眾為韓國本地人，平均每月到訪網站人數高達1000萬人次。只要你具有創新產品的點子或開發計劃，即可到平台成為眾籌者，以群眾集資（Crowdfunding）的方式，讓資助者預先購買你的產品理念，從而獲取拓展業務的資金。

一旦眾籌成功，你的資助者將成為顧客，繼而便可按照訂單數目，進行實物產品開發和生產，並配送到他們手上，正式啟動你在韓國的電商業務。除Wadiz外，Indiegogo、Kickstarter、及Makuake等外國眾籌平台也深受韓國的個體戶和企業歡迎。

不少初創企業開始時專注於資金籌集和開發產品，卻無心力兼顧及規劃後期的物流。若能預先妥當規劃倉儲、包裝、當地快遞派送、退貨安排，必然讓整個眾籌流程更順暢，同時令顧客享受良好的購物體驗。

一般眾籌產品的物流配送程序：

整合平台上的訂單→按訂單生產→將產品從生產商運送到網店物流倉庫→由其物流團隊代為處理訂單，並安排配送→產品送到所有顧客手上

韓國網購商機因疫情彈起，預視將會持續高速增長，眾籌平台則可成為你拓展韓國市場的跳板。透過先測試市場對產品的反應，再進行開發，除了可降低你的營運成本外，更有助你日後在韓國按階段擴大網店規模，將生意愈做愈大。

本地的網店店主如想進軍韓國，可積極考慮夥拍具完善網絡的網店物流小幫手，將產品運送至其香港或韓國的倉庫，再為你安排配送。他們不但能提供專業的眾籌流程咨詢，更會為你規劃完善的物流方案，包括貨運報關、入倉、訂單處理、包裝、以及快遞派送，為商戶省時又省力。（拓展海外市場全攻略，相關閱讀：https://bit.ly/2Z6P10n）

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！