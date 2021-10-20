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【網店物流小幫手@iM網欄】 嶄新眾籌網店物流 助商戶進軍韓國

名人薈萃 19:19 2021/10/20

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韓國，近年其中一個電商發展最迅速的市場。根據大型數據分析公司Global Data的研究顯示， 受疫情和社交距離政策影響，韓國的電商銷售總額在2021年達1200億美元，預計2025年將高達2420億美元，遠超於其他東南亞國家。隨著韓國的科技和電商發展配套愈趨成熟，加上網購成消費習慣，不少海外電商正等侯進入市場的機會。去年6月，外國開網店平台Shopify亦正式宣布拓展韓國市場

 

韓國現時的網購銷售總值主要由本地網店帶動，海外網店所佔的比例較少。事實上，海外電商想打入韓國市場並不容易，要突破語言的障礙，同時需面對現金流的挑戰，一旦眾籌成功，他日把商品付運時就要處理跨境物流的問題，亦衍生一連串的煩惱。（國際貨件注意事項，相關閱讀：https://bit.ly/2YWI2Hn

 

不過，電子商貿的模式逐漸趨多元化，物流支援也能彈性配合，讓網店可輕易拓展生意。以韓國為例，除自營網店、在網購平台上架外，透過眾籌平台籌集營運資金，再付託可靠的物流小幫手處理訂單配送，隨即便能夠展開業務。

 

韓國眾籌平台 x 網店物流

Wadiz是韓國最大的眾籌平台，目標群眾為韓國本地人，平均每月到訪網站人數高達1000萬人次。只要你具有創新產品的點子或開發計劃，即可到平台成為眾籌者，以群眾集資（Crowdfunding）的方式，讓資助者預先購買你的產品理念，從而獲取拓展業務的資金。

 

一旦眾籌成功，你的資助者將成為顧客，繼而便可按照訂單數目，進行實物產品開發和生產，並配送到他們手上，正式啟動你在韓國的電商業務。除Wadiz外，IndiegogoKickstarter、及Makuake等外國眾籌平台也深受韓國的個體戶和企業歡迎。

 

不少初創企業開始時專注於資金籌集和開發產品，卻無心力兼顧及規劃後期的物流。若能預先妥當規劃倉儲、包裝、當地快遞派送、退貨安排，必然讓整個眾籌流程更順暢，同時令顧客享受良好的購物體驗。

 

一般眾籌產品的物流配送程序：

整合平台上的訂單按訂單生產將產品從生產商運送到網店物流倉庫由其物流團隊代為處理訂單，並安排配送產品送到所有顧客手上

 

韓國網購商機因疫情彈起，預視將會持續高速增長，眾籌平台則可成為你拓展韓國市場的跳板。透過先測試市場對產品的反應，再進行開發，除了可降低你的營運成本外，更有助你日後在韓國按階段擴大網店規模，將生意愈做愈大。

 

本地的網店店主如想進軍韓國，可積極考慮夥拍具完善網絡的網店物流小幫手，將產品運送至其香港或韓國的倉庫，再為你安排配送。他們不但能提供專業的眾籌流程咨詢，更會為你規劃完善的物流方案，包括貨運報關、入倉、訂單處理、包裝、以及快遞派送，為商戶省時又省力。（拓展海外市場全攻略，相關閱讀：https://bit.ly/2Z6P10n

作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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撰文 : 葉翠玲

欄名 : 網店物流小幫手

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