【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】11月7日六大馬壓軸紐約馬拉松 NBRC八位學員同日挑戰冀創佳績

上集講到11月7日紐約馬拉松 (NYCM) 贊助機構的New Balance (NB)，訪問了其香港跑會NBRC的虛擬NYCM訓練計劃四名學員及蔡達明（蔡Sir）教練，今集再訪問另一位葉雅傑教練（葉Sir）及另外四名學員，看看他們有甚麼寶貴經驗及心得。

▲ NBRC八位學員將會於下月七日挑戰虛擬紐約馬拉松，矢志一起跑出個人最佳時間。

Holly—NBRC訓練燃燒跑步團火

在加入NBRC之前，Holly會參加每個星期三的跑班，而長課或其他時間多數會自己練。自己覺得跑步基本功及速度感很差的Holly，自加入NBRC在兩位教練帶領下，覺得開始慢慢進步，與戰友一起練習互相推動，朝著共同目標努力，令自己跑步團火不斷燃燒，亦因而享受及珍惜每一次的練習機會。

Holly記得有次練習覺得自己很難放鬆，跑得好緊，NBRC兩位教練蔡Sir（蔡達明）及葉Sir（葉雅傑）不斷鼓勵及教導如何可以輕鬆一點跑，以及怎樣跑才會好些等。Holly又很記得蔡Sir及葉Sir在長課經常化身為「流動水站」，沿途一路帶住跑及為學員打氣，令學員順利完成每次長課，將不可能變成可能。

Holly希望在NYCM當天可以突破自己，盡力跑好每一公里。未來目標方面，她希望繼續不斷超越自我，堅持跑步不放棄，希望變得愈來愈強，無論是短途或長途比賽都有進步。

▲ Holly每次訓練目標明確，會盡力跑好每一Ｋ。

▲ Holly指每次NBRC訓練雖然辛苦，但學員間都會互相推動，完全沒有藉口放棄。

Nicholas—NYCM盡力挑戰sub3 期望感染更多人跑步

Nicholas自2016參加跑會接受恆常跑步訓練，主要為加強速度和改善跑姿。加入NBRC後，由於訓練以針對馬拉松為主，所以集中訓練長距離和速耐能力，教練的要求亦比之前跑會更加嚴格、訓練更加刻苦。

Nicholas表示最深刻的是長課練習，因為每兩星期一次的週日長課，NBRC團隊和教練都會風雨不改地提供支援，各學員亦因互相扶持從而建立了深厚感情。對於兩位教練，Nicholas覺得蔡Sir很有威嚴，每當聽到蔡Sir倒數或發號施令時，精神都會為之一振。至於葉Sir，大家都知道他很「猛料」，他會帶領學員快跑，大家的潛能得以釋放出來。Nicholas笑言雖然兩位教練經常講笑，但一到練習就會馬上認真起來，感染所有學員傾盡全力完成整個艱辛訓練。

至於NYCM目標，Nicholas希望可以突破自己早兩年上海馬拉松所創下3小時10分的個人最佳時間（PB），雖然很想衝破3小時大關，考慮到目前天氣狀況及訓練進度，期望以3小時5分鐘內完成。

Nicholas希望日後能親身到紐約參與賽事，亦期望明年二月於香港馬拉松成為「千金先生」（男子以少於3小時完成香港馬拉松，可獲1,000元獎金，女子以少於3小時30分完成亦可晉身「千金小姐」行列）。此外，Nicholas也有擔任配速員(pacer)，協助跑手以目標時間完賽，同時令更多人認識跑手和配速員的相互關係，冀日後能夠跑而優則教，啟發更多人參與跑步運動。

▲ Nicholas早前以sub230完成35公里訓練，距離全馬sub3又邁進一步。

▲ Nicholas希望日後能擔任跑步教練，感染更多人做運動及跑步。

Andy—自覺不足不斷努力跟上跑班進度

曾經跑過學界短跑比賽的Andy，自中六開始較少跑，一個月可能只跑一兩次，到去年疫情想生活再充實一點，所以決定重拾跑步鞋，由初初只到運動場跑，到開始買書及上網研究練習課表，但由於沒有明確目標，發現自己練習愈跑愈慢，於是經朋友介紹下報名參加NBRC。

Andy很記得在第一階段訓練，其中一課由於天氣很熱加上剛剛打完針，十分辛苦，結果堅持到終點後體力不支倒下來，需要NBRC團隊照顧，心想未必夠能晉級，但後來最終入選最後八強，Andy感到十分開心及鼓舞，透露蔡Sir指他堅持到衝線才會在終點後倒下，跑步意志十足。

入選八強後，Andy認為跟教練及其他學員仍有一段距離，每次運動場interval（間歇跑）訓練其他學員到終點時，自己還有半個圈才到，所以訓練時經常很想追上去，往往頂不住而「爆了」。他感謝葉Sir做他的pacer帶住他跑，以及蔡sir 在長課中的補給，並不時分享跑步心得及作出指導，有兩位專業教練是十分難得的學習機會。

Andy覺得NBRC訓練可以用地獄式來形容，因為每一課都練得很辛苦，雙腳自七月尾訓練開始一直酸痛，到沒有那麼痛時就已到下一堂訓練，現時跑步速度已見提升，與其他學員距離拉近，很有滿足感。

Andy期望能夠以3小時15分完成NYCM，至於sub3的全馬終極目標，Andy指愈練就愈發覺這個目標一點也不易，所以希望循步漸進，先以40分鐘內完成10公里賽事為目標，接著再挑戰1小時30內完成半馬，之後再挑戰sub3。

▲ Andy首階段訓練曾經不支倒下，對入到最後八強感到很開心。

▲ Andy認為自己與其他學員有距離，因而更加倍努力訓練。

Peter—冀跑入2小時30分內挑戰日本最高舞台

剛為人父的Peter平時一星期會練跑三課，星期六日如有餘力會跑山。加入NBRC後，跑步的量比以前高，重複性多，要付出的力量及耐力亦要較多，相對辛苦。

因自己女兒出世不久要忙於照顧，所以Peter有段時間沒有跑步，一開始加入NBRC再操時有點不習慣，在某次interval訓練曾經跑到十分索氣，幸得到配速員及蔡Sir 葉Sir睇住，留意到自己心跳很快，所以亦叫自己不要加速，要跟著他們的速度，所以之後亦會十分聽話跟著跑。Peter指在課堂學懂要保持速度之餘，以及比賽逆風時要如何處理和如何堅持等，感謝兩位教練教導，認為兩位都很值得大家跟著學習。

Peter希望在NYCM可以做出sub3的成績，會盡能力去做，因為停了跑步一段時間，要逐步重拾速度及耐力，亦希望能在香港炎熱潮濕的天氣做出這個佳績。Peter很感激太太一直很支持他，未來會跑步、家庭及工作互相兼顧，期望日後可與女兒一起跑步，讓她學習到跑步的堅持及毅力。

早已完成六大馬拉松的Peter，希望日後能夠通關，再完成中國內地四大馬拉松（2022年內地四大馬分別為重慶、武漢、北京及廣州），個人更想挑戰全馬速度提升至2小時30分內，到日本參與最高舞台盛事—福岡國際馬拉松，雖然未知能否成事，但隨著自己年齡愈大，希望自己有所突破。

▲ Peter希望日後與女兒一起跑，讓女兒學會跑步的堅持與毅力。

▲ Peter冀挑戰中國四大馬拉松賽事，並很希望終有一天能以sub230完成全馬。

葉Sir—與學員一起風雨不改開心努力訓媡

今次NBRC訓練的另一位教練葉Sir，指以往NYCM訓練只有四名學員較易控制，雖然今次學員多一倍，但大家的速度相若，所以練習時有互相推動作用，令每次練習都進行得很暢順。

與以往實體賽不同，由於今次虛擬賽路線可以自行訂立、因此長課可以集中在虛擬比賽路線練習，讓學員熟習賽道跑出好成績。雖然比賽屬於虛擬跑而非實體，但八位學員都很認真，不論炎夏或暴雨都會全力以赴，有次學員跑到嘔了幾次但仍想完成，可見他們對比賽十分重視，但當然亦會評估他的狀況，最終要求他暫時停止，休息為上。

2018年曾挑戰NYCM跑出2小時40多分的葉Sir，今年暫不參加，但日後若有機會參加實體賽定會再次挑戰。未來跑步目標亦會於在全馬，希望疫情過後再次挑戰外國馬，亦計劃參加下屆香港馬拉松全馬賽事，冀成績更上一層樓。

怕熱的葉Sir，每個星期日凌晨三點會進行長課訓練，風雨不改以「三分披」跑廿多公里，即使當天七時多要帶領NBRC進行長課練習亦如是，主要是避開太陽，務求每次長課都順利完成，其餘日子都會輕鬆跑，但如果要準備比賽，則會在一個月前每星期加一課速度課練習。

至於有何鼓勵學員的說話，經常講爛gag的葉Sir都是希望大家可以跑多些步及身體健康，最重要是開開心心地跑，在都市緊迫的生活中放鬆下來就已經很好了。

▲ 葉Sir經常講笑為學員帶來歡樂氣氛，認為開心跑及身體健康最緊要。

▲ 葉Sir對長跑運動十分認真，每個星期日凌晨定會進行長課練習，冀日後全馬跑出更好時間。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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