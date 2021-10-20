【大行點睇】中國建築國際公布業績 中金滙豐目標價一升一降

中金發表報告，指中國建築國際 （03311） 首三季集團收入按年增24.4%、盈利按年升18.2%，由於收入快速確認，因此公司上季業績超該行預期。該行又指，公司在香港的訂單加速，看好公司受惠大灣區建設，內地短周期業務亦持續增長。中金上調公司目標價至10元，維持「跑贏行業」評級。

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不過，滙豐則強調成本上升的因素，將公司2021年至2023年的盈利預測較原來預期下調3%，把目標價由10.7元降至10.4元，但維持「買入」評級。

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