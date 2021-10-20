  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英加強劑接種進度遭轟極緩慢 逾半合資格者未打

環球經濟金融 19:05 2021/10/20

分享：

英國新冠肺炎疫情升溫，當地確診人數創近月新高。雖然英國已開始為合資格民眾接種新冠疫苗加強劑，但有不少聲音批評接種進度緩慢，英格蘭至今只有不足一半合資格人士接種疫苗加強劑，專家呼籲當局加快加強劑接種進度，應對冬季可能爆發的新一波疫情。

英國單日死亡人數 創自3月以來新高 【下一頁】

英政府前首席科學顧問大衛金（David King）接受天空新聞（Sky News）訪問時，形容加強劑接種進度極之緩慢（extremely slowly），指認識很多長者均未打第三針。

英國9月開始，為在完成接種疫苗6個月的50歲或以上民眾及其他高危群體接種加強劑，英格蘭850萬合資格民眾當中，至今只有370萬接種。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員、流行病學家弗格森（Neil Ferguson）也認為進度不理想，他直指加快速度非常重要。

英格蘭公共衛生署（PHE）研究指，阿斯利康（Astrazeneca）預防感染Delta變種新冠病毒的效果，在20周後保護率降至47%，保護效果較輝瑞（Pfizer）疫苗差。

英國在去年展開新冠疫苗接種計劃時，相當倚賴接種阿斯利康疫苗，現時保護效力減弱，確診數字有回升跡象。當局宣佈為合資格長者接種輝瑞或Moderna疫苗作加強劑，希望提高疫苗效用，以及減低冬季染疫住院風險。

美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染 【下一頁】

在倫敦東北部數個地區負責疫苗接種工作的醫生梅塔（Anil Mehta）表示，當局對接種加強劑的宣傳不足，民眾即使可以同時接種加強劑及流感疫苗，但大部分並不希望同時打兩針，影響接種意欲，醫護工作量太大，也拖累進度。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業
今日
供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
今日
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染
今日
美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染
莫斯科長者守居家令4個月 俄羅斯單日過千人死
今日
莫斯科長者守居家令4個月 俄羅斯單日過千人死
日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)
今日
日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)

你可能感興趣

供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業
今日 18:26
供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
今日 18:54
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染
今日 17:25
美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染
疫情 傳染病 英國 英格蘭 新冠肺炎疫情 Moderna（美：MRNA） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） AstraZeneca（美：AZN） 新冠肺炎 疫苗

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰
【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰
【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高
【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高
新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間19:00）
【英國疫情】連續5日逾4萬宗確診 創解封後最高記錄
【英國疫情】連續5日逾4萬宗確診 創解封後最高記錄
印度疫苗證明有莫迪相惹不滿 民眾請願替換
印度疫苗證明有莫迪相惹不滿 民眾請願替換