英加強劑接種進度遭轟極緩慢 逾半合資格者未打

英國新冠肺炎疫情升溫，當地確診人數創近月新高。雖然英國已開始為合資格民眾接種新冠疫苗加強劑，但有不少聲音批評接種進度緩慢，英格蘭至今只有不足一半合資格人士接種疫苗加強劑，專家呼籲當局加快加強劑接種進度，應對冬季可能爆發的新一波疫情。

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英政府前首席科學顧問大衛金（David King）接受天空新聞（Sky News）訪問時，形容加強劑接種進度極之緩慢（extremely slowly），指認識很多長者均未打第三針。

英國9月開始，為在完成接種疫苗6個月的50歲或以上民眾及其他高危群體接種加強劑，英格蘭850萬合資格民眾當中，至今只有370萬接種。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員、流行病學家弗格森（Neil Ferguson）也認為進度不理想，他直指加快速度非常重要。

英格蘭公共衛生署（PHE）研究指，阿斯利康（Astrazeneca）預防感染Delta變種新冠病毒的效果，在20周後保護率降至47%，保護效果較輝瑞（Pfizer）疫苗差。

英國在去年展開新冠疫苗接種計劃時，相當倚賴接種阿斯利康疫苗，現時保護效力減弱，確診數字有回升跡象。當局宣佈為合資格長者接種輝瑞或Moderna疫苗作加強劑，希望提高疫苗效用，以及減低冬季染疫住院風險。

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在倫敦東北部數個地區負責疫苗接種工作的醫生梅塔（Anil Mehta）表示，當局對接種加強劑的宣傳不足，民眾即使可以同時接種加強劑及流感疫苗，但大部分並不希望同時打兩針，影響接種意欲，醫護工作量太大，也拖累進度。

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責任編輯：郭麗明