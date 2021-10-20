供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業

新冠肺炎疫情及運輸業人手短缺影響下，全球多國供應鏈面臨危機，多間大型企業都要調配生産來減低影響。家庭消費品生產商寳潔（P&G，美：PG）因成本問題，旗下多款日用品都即將加價。供應鏈問題禍及美國農業生產，拖拉機短缺或影響農民生産力。

富時100財務總監：供應鏈危機最少維持至2023年 【下一頁】

美國通脹率正處於10年以來高位，新冠疫情下的勞動力和原料短缺情況推高物價，波及到整個經濟體系。

寶潔為日用品行業龍頭，旗下產品囊括化妝品、護膚品、嬰兒用品、食物飲品、女性衛生用品、家居清潔用品等範疇。

根據寳潔預計，公司在截至明年6月的財政年度内，運輸及原料方面的支出將會增加21億美元（約163.8億港元），較公司7月時預計的19億美元（約148.2億港元）增加超過一成。

公司早前已宣布，旗下品牌的尿片及紙巾等商品會加價。公司周二（19日）更擴大範圍，旗下品牌的剃鬚刀、部分美容產品及口腔護理產品都會加價。

寶潔公司規模較大及經營模式靈活，也努力維持旗下產品庫存穩定。寳潔於中國内地也有設工廠，但部分省份最近幾周限制工廠用電，寶潔就暫時轉移至其他工廠生産。

寶潔更表示公司開始招募後備供應商，及改變運輸路線以減低延誤風險。公司更會重新調配產品，在特定情況下限制部分零售商入貨的數量，以免庫存告急。

美西兩大港口全天候運作 供應鏈危機或明年才緩和 【下一頁】

IKEA作為全球最大家具銷售商，也表示由於貨車司機人手不足，有大量產品滯留於倉庫未能上架。但IKEA表示公司貨品種類繁多，消費者仍可選擇另一款商品作替代。再加上消費者改用網購帶來銷售增長，部分商品庫存短缺未有重挫銷售額。

美國各地爆發罷工潮，農業機械公司John Deere今年利潤創新高，上萬名工人不滿薪酬待遇憤而罷工。

農業機械生産綫延誤，美國有拍賣行更指二手拖拉機等農業器具的成交價較兩年前高出三成至五成。

佛羅里達州有農場更憂慮，現時農業機械及器具的庫存已告急，擔心工人罷工會導致情況惡化。他們甚至憂慮市場上如沒有零件出售，農場倘有器械故障也無法維修，恐怕無法收割或種植農作物。

雖然John Deere強調會制定持續計劃應對罷工，包括引入有薪非工會工人及維持生産綫運作。但目前仍未確定罷工會持續多長時間，農民仍然憂慮罷工潮會使John Deere無法及時交付器械和零件，長遠下或會影響美國食品供應鏈。

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責任編輯：鄭錦玲