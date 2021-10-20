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【業績│電訊股】中移動第三季EBITDA升15%　首三季移動ARPU按年升2.6%

股市 18:26 2021/10/20

分享：

中移動首3季手機上網流量達908億GB，按年增長39.1%

中移動 （00941） 首三季EBITDA升9.5%至2375億元（人民幣，下同），純利升6.9%至872億元。期內營運收入升12.9%至6486億元，其中通信服務升9%至5729億元。單計第三季，中移動EBITDA升15%至755億元，純利則升約8%至281億元。

中證監已受理中移動A股上市申請，詳見【下一頁】

移動業務方面，第三季淨增客戶1020萬戶，其中4G客戶數增加1700萬戶，5G套餐客戶增加8000萬戶，5G網絡客戶增加3300萬戶。首三季移動平均每月每戶收入（ARPU）為50.1元，按年增長2.6%，但較上半年的52.2元略降。

首3季手機上網流量達908億GB，按年增長39.1%，手機上網DOU突破12GB。

截至2021年9月30日，本集團有綫寬帶客戶總數達到2.35億戶，首3季度淨增2,503萬戶，其中淨增家庭寬帶客戶2,164萬戶；首3季度，有綫寬帶ARPU為人民幣34.8元，同比增長7.3%，家庭寬帶綜合ARPU為人民幣39.8元，同比增長10.7%。

相關文章：【中移動941】中國移動最新光纜集采均價漲50%　規模按年增20%

相關文章：【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位

 

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