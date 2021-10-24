【陽光旅途@iM網欄】荷蘭阿姆斯特丹 天使魔鬼交叉點

說到荷蘭的阿姆斯特丹會讓人想起什麼？可能是風車、鬱金香、運河、紅燈區還是大麻？阿姆斯特丹就是一個富有很多不同元素的城市。

在歐洲眾多國家中，荷蘭是其中一個我最喜愛的。特別是荷蘭人普遍都比較友善，而且英語水平很高，溝通上比較容易。去過歐遊的朋友都知道，英語其實在歐洲並不普及。記得有一次和坐火車時，鄰座是位荷蘭的女仕。我問她為何英語這麼好，她很直接的說荷蘭是個小國，如果她不去學好英文，難道世界其他人會主動去學荷語？荷蘭人是比較隨和，亦比較直率。

除了人的元素外，環境也是我所喜愛的，特別是田園風光。荷蘭的風車是世界著名的，以前主要用作磨穀麥，或用作風力水泵，可以說無處不在。但隨著電力的普及，這些風車漸被淘汰。政府為了讓下一代及遊客能認識到國家一些傳統工藝及歷史，把離開市區不遠的一條叫新士堅斯的農村內的幾個大風車保留下來，而且在村內設有芝士、木屐工場，有專人介紹這些傳統工藝的制作，大家亦可以買到這些東西作手信或紀念品。風車村的景色優美，伴隨一些小橋流水，還有村民飼養的牛羊吃草，構成一幅美妙的圖畫。村莊最特別之處是今天尚有原居民住在村內，政府只是活化了村莊，而不是像其他景區那樣搭建出來。

阿姆斯特丹的城市也是很值得遊覽的。市中心有很多條運河，四通八達，亦因為從17世紀開鑿了很多運河，因此讓阿市擁有90多個島嶼並以1500條橋樑連接。我很喜歡乘坐小遊船在這些總長超過100公里的運河網欣賞阿姆斯特丹獨特的建築。在17世紀時，他們只有街道的名稱，但沒有門牌號的系統。為了方便讓人分別自己的房子，屋主都會把屋頂外型設計得特別點，有三角、梯級、四方以及鐘型等，有些還有些精緻的雕像。而且由於當時徵稅是以門口的寬度計算，因此大多數房子的門都開得很窄，而為了運送傢俬，窗口都開得很大，而且在頂上還配有滑輪，使到兩岸的房子漂亮異常。在市區你會發現很多人都以單車代步，由於運河旁的道路比較窄，駕車並不方便。聽說很多時候都有單車甚至汽車掉進運河裏。

除了運河遊外，市區還不能錯過的，當然要到中心點水壩廣場走走，可以看到以前的皇宮及到旁邊的步行街逛逛，感受一下他們生活的日常。喜歡藝術及歷史的朋友，可以去參觀著名的梵高博物館本來收藏了大量梵高的作品；又或到國家博物館參觀；如想了解一下納粹德軍佔領對當時荷蘭人的影響，可以去安妮之家。

說到博物館，阿姆斯特丹還有一些比較另類的博物館，好像有大麻博物館和性博物館。荷蘭是一個很自由的國家，黃賭毒皆有合法的場所經營。大麻是合法的，在「coffee shop」就可以買到。如果你們真的只想喝杯咖啡，請到「restaurant 」或「bar」。另外，這裡也有世界著名的櫥窗女郎，其實是紅燈區，打扮性感的女郎，站在一間玻璃門內，嫖客看中的就可以入內交易。在紅燈區內還有一些18禁的表演及性商品店，夜間非常熱鬧。而區內駐有巡警，整體感覺尚算安全。但在街上碰上醉漢或癮君子卻是不能避免。

阿姆斯特丹既有天使般美麗的風景及藝術文化，同時亦有魔鬼一樣的自由黃、賭、毒充斥市內。可能亦因此交織成獨一無二的阿姆斯特丹！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途@Sunny左文偉的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！