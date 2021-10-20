【櫻淘魔法棒@iM網欄】 IFC 餐廳推介

自從屯門線開通後，每日都會經過去中環IFC，有時也會約朋友去IFC 食Lunch。
對一個不太講究飲食的人來說，我確實有餐廳選擇困難症，所以來來去去也只會去朋友推介過的餐廳，IFC 我經常去的就是Tea WG，位置很方便，而且可以電話訂座後方便很多。第二家就是進駐香港已經兩年的Duck&Waffle - 英國人氣餐廳。
2008年TWG創立於新加坡，屬於世界奢華茶葉品牌之一，為多間五星級酒店提供茶葉。在茶葉罐上面的年份1837，是讚揚新加坡那年成為茶葉、香料和奢華精品貿易進出口重要據點的歷史，也就是那一年由東印度公司把茶葉帶進新加坡，史稱「入埠」是重要的一年。所以品牌一問世，便以「全世界最好的茶葉」形象推出市場。
TWG擁有超過800種的單品茶與手工調配茶，分別來自來自全球45個原產地。品茶師每年遊歷全球數千英里，對數百種茶進行採樣，從當地優質茶園直接收割回來，再由手工配製成獨特的調配茶。大家見到不同顏色的茶罐，其實是依照顏色分類不同的茶：紅色、白色、黃色、綠色、藍色和黑色。
根據TWG官方網站數據顯示，目前全球銷售量最佳的散葉茶前五名分別為：
1837 BLACK TEA
FRENCH EARL GREY
SILVER MOON TEA
1837 GREEN TEA
GRAND WEDDING TEA
有些朋友會以為Tea WG只有茶，或者High Tea 的地方，其實他們還有午餐和晚餐。他們會將一些精選收成茶及獨家調配茶的獨特風味融合於食譜中。由於香港早年有一場官司，香港把原有的TWG商店，改為Tea WG（在香港銷售的所有TWG產品也都稱為Tea WG）。
▲ 頭盤
▲ 平平無奇的餐包，配上他們獨有的牛油，非常美味
▲ 主菜亦可選擇素食
▲ 甜品也很吸引
▲ 朋友生日，可以要求加上朱古力Happy Birthday
Tea WG, IFC
地址: 中環港景街1號國際金融中心1樓1022號舖 (港鐵香港站 E1 出口)
電話: 27962828
營業時間: 星期一至日 10:00 - 22:00
由於對食沒有太大研究，在朋友的臉書上看到她去了IFC的英國人氣餐廳「Duck & Waffle」，其實這家店已於2019年開業，一向以其同名的鴨肉窩夫為主打名菜，餐廳數年前亦曾經在香港Ritz Carlton香港麗思卡爾頓酒店Pop up，當時反應已十分熱烈。
有人說去英國倫敦有什麼要吃? 就會有人推薦你去「Duck & Waffle」，由於總店位於倫敦商業中心區40樓層，可以一邊吃東西一邊飽覽倫敦景致，所以特別受遊客的歡迎。
餐廳稱為Duck & Waffle，他們的招牌菜就是鴨腿和窩夫就是他們主打的新派英國菜。做法是將油封鴨腿，再配搭煎香了鴨蛋以及鬆脆的窩夫，鴨腿是熱辣辣新鮮出爐，鴨皮十分之脆但又不油膩，窩夫也是熱騰騰十分脆邊的，再加上一隻太陽蛋，食用時記得加入楓糖醬，甜味配合油封鴨肉的咸香味，配搭完美!
另外，朋友也推介了all the breakfast 配搭炒蛋窩夫、蔬菜素食版窩夫，還是傳統甜品窩夫，都一樣富有新鮮感
Duck & Waffle Hong Kong
地址: 中環金融街8號國際金融中心商場 1樓1081舖
電話: 22676338
營業時間: 星期一至五：11:00 - 22:00；星期六至日：10:00 - 22:00
線上訂位: https://app.optitable.com/en/reservation/?rid=195
價位: HK$200 - HK$600
作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
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撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）
欄名 : 櫻淘魔法棒