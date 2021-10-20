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【麥當勞】與MIRROR再度合作　推出「全新口味麥炸雞」

商業 18:41 2021/10/20

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MIRROR出道三週年，與麥當勞合作推出「全新口味麥炸雞」（麥當勞提供圖片）

麥當勞早前與不同MIRROR成員聯名推出新產品，引起全城追購，而11月正值MIRROR出道三週年，麥當勞再次與MIRROR合作，本次活動更同時與12位成員合作，於10月25日起推出期間限定「全新口味麥炸雞」，四星期的活動期間，會分階段限量推出不同成員的「鏡仔卡」和專屬顏色包裝盒。

【麥當勞】McCafé 秋日限定　推出全新「桂花鮮奶咖啡系列」

10月25日起，麥當勞App用戶可憑不同指定電子優惠券，以優惠價購買麥炸雞，並可獲贈隨機派發的「鏡仔卡」。

全套16款「鏡仔卡」會分四個星期推出，每位成員均有一款專屬顏色的個人卡，10月25日至10月31日會率先推出4款「鏡仔卡」，分別是姜濤、Stanley和Tiger。另外，每週會推出一款團體卡。而集齊16張個人及團體卡，可於最後一週獲得一份神秘驚喜彩蛋。所有贈品數量有限，送完即止。

【疫市營商】第8屆香港美食嘉年華下周舉行　新增香港原味道市集　指定產品一折發售

應用AR技術見偶像

麥當勞於麥炸雞的包裝盒上使用擴增實境（Augmented Reality，簡稱「AR」）技術，顧客只要scan包裝盒上的QR code，便可在手機畫面上，看見與該包裝盒相應的MIRROR成員。總共12款包裝盒將分四個星期推出並隨機贈送，下週（10月25日至10月31日）同樣會先推出姜濤、Stanley和Tiger的包裝盒，數量有限，售完即止。

為了宣傳全新口味麥炸雞，MIRROR的6位成員更拍攝了一系列ASMR宣傳短片，分別是姜濤、Anson Lo、Edan、AK、Ian和Jer。宣傳短片將會由10月20日晚起，上載至麥當勞YouTube頻道，而集合六位成員的宣傳短片，將於10月23日晚於 ViuTV首播。

KFC夥香港斯巴達舉辦障礙跑　收益撥捐廚尊　冀助傷健人士創造就業機會

責任編輯：陳明俊

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