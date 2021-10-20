【蘋果MacBook】新MacBook增「瀏海」　反隱藏滑鼠游標？

蘋果（Apple）日前舉行第二場秋季發布會，會上發表14吋及16吋新款MacBook Pro，其中最令用家在意的莫過於是屏幕上方的「瀏海」。有些果粉對此十分好奇，如果滑鼠游標經過屏幕上的瀏海，究竟會讓其沿瀏海周圍滑動，或是讓游標鑽進瀏海裏？

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蘋果產品設計師Linda Dong在Twitter公布答案，指「游標可移動到瀏海裏」。不過，游標可移動到瀏海中有甚麼好處？以實用性來說，使用者可在不需使用游標時，將游標藏到瀏海裏，例如看影片一定不希望游標擋到屏幕任何角落，這時就可將游標移到瀏海下方。

▲ 蘋果產品設計師Linda Dong在Twitter回覆指「游標可移動到瀏海裏」。（Twitter截圖）

蘋果似乎也察覺到用戶對屏幕瀏海設計有意見，因此官方也正設法將瀏海設計，對用戶的影響減至最少。如當macOS應用程式開啟全屏幕，蘋果可能會在屏幕頂部增加黑條，以遮蔽瀏海。

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記者：廖淑瑩