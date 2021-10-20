【債務違約】中泛控股子公司拖欠貸款　遭索償12.4億元

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中泛控股 （00715） 發公告指，早前旗下中泛置業控股未能向OCM Harbour Investments悉數償還貸款本金及應計利息，現時貸款人向公司發出違約通知，索償1.59億美元（約12.4億港元）。
中泛控股旗下中泛置業控股早在2019年9月23日與OCM Harbour Investments融資協議，根據日期利息支付通知，該貸款項下所 有未償還本金及應計利息；及籌備該貸款的財務文件項下所有其他欠款於今年9月27日到期應付。
此外，融資協議項下部分現金利息於今年9月30日到期應付，但於到期時並未悉數償還，造成現金利息違約。
雙方原在9月30日訂立豁免函， 貸款人同意如果達成若干條件，會豁免提早還款金額違約及現金利息違約直至今年12月28日。
中泛控股稱，今日收到貸款人發出違約通知，當中闡明借款人未能達成先決條件，從而導致豁免函及融資協議項下的違約事件。
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