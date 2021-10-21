【職場熱話】老闆想在公司養貓 惟下屬對貓毛敏感 更憂心做善後 網民：無聊時可與貓咪玩耍

為了鼓勵員工帶寵物一起上班，有些外國公司舉辦「寵物上班日」，但是次情況不同，有網民於網上討論區發文指老闆想在公司養貓，但樓主對貓毛敏感，她還擔心到時候要做善後工作，因此向網民求救。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【職場熱話】打工仔錯信職場有真心 送禮始揭同事竟是雙面人 網民：不要把自己看得太重要 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得在公司養貓沒有問題，反而很多樂趣，並附上多張貓咪照片，「我喜歡呀！無聊的時候可以與貓咪玩耍。」、 「公司有貓咪很好玩呀！」、 「我想公司養一隻貓呀！」，另有人覺得既然樓主對貓毛敏感，建議辭職，「不是每一個人都喜歡小動物，辭職啦！」、「你只好轉工，就算你向老闆說明自己對貓毛敏感，有醫生證明給他看。老闆不可以在公司養貓，但他會對你很反感，除非你在公司的地位很重要。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔