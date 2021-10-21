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【職場熱話】老闆想在公司養貓 惟下屬對貓毛敏感 更憂心做善後 網民：無聊時可與貓咪玩耍

理財智慧 09:00 2021/10/21

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為了鼓勵員工帶寵物一起上班，有些外國公司舉辦「寵物上班日」，但是次情況不同，有網民於網上討論區發文指老闆想在公司養貓，但樓主對貓毛敏感，她還擔心到時候要做善後工作，因此向網民求救。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【職場熱話】打工仔錯信職場有真心 送禮始揭同事竟是雙面人 網民：不要把自己看得太重要  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得在公司養貓沒有問題，反而很多樂趣，並附上多張貓咪照片，「我喜歡呀！無聊的時候可以與貓咪玩耍。」、 「公司有貓咪很好玩呀！」、 「我想公司養一隻貓呀！」，另有人覺得既然樓主對貓毛敏感，建議辭職，「不是每一個人都喜歡小動物，辭職啦！」、「你只好轉工，就算你向老闆說明自己對貓毛敏感，有醫生證明給他看。老闆不可以在公司養貓，但他會對你很反感，除非你在公司的地位很重要。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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