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【數字人民幣】中國據報向麥當勞等美企施壓　要求冬奧前引入數字人民幣支付系統

Hot Talk 18:05 2021/10/20

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現時麥當勞於上海270家分店容許消費者使用數字人民幣錢包

外電報道，中國向麥當勞（美：MCD）等美資企業施壓，要求麥當勞等餐廳於明年2月北京冬奧開幕前，引入其數字人民幣支付系統，令迎接中國即將推出全球首個主要數字貨幣。報道指，冬奧主要贊助商Visa（美：V）及Nike（美：NKE）均受到中方的壓力。

現時麥當勞於上海270家分店容許消費者使用數字人民幣錢包，中國政府希望麥當勞可以將有關支付系統擴展至中國其他地區。麥當勞拒絕評論是否受到壓力，僅稱「上海是其旗艦市場，會參考消費者的反饋」。Visa及Nike拒絕評論。

數字人民幣測試金額達345億人幣，詳見【下一頁】

史丹福大學胡佛研究所數字人民幣項目聯席主管Darrell Duffie表示，受疫情影響，中國在數字人民幣進展較預期稍遲，預期大型美企在推動數字人民幣方面會受到壓力，但這不限於美企，所有大型零售商均受到政府壓力，而具標誌性的美企在冬奧時納入數字人民幣，可成為推動數字人民幣的最有效宣傳方法。

顧問公司Trivium認為，冬奧是數字人民幣的測試地點之一，估計所有零售商，包括本土及外資企業都會被政府要求參與。

報道亦引述接近中國金融監管機構人士指，政府沒有向美企施壓接受數字人民幣，並指商戶可從數字人民幣免收交易費用中受惠。

相關文章：【rCBDC】金管局發表e-HKD技術白皮書　強調未決定最終是否發行數碼港元

數碼貨幣 美股 威士卡（Visa，美：V） 耐克（Nike，美：NKE） 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） Nike 金融監管機構 中國其他 麥當勞 北京

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