【跨境理財通】東亞李民橋：理財通首日反應良好　已入紙申請開展北向通業務

▲ 東亞李民橋：理財通首日反應良好 已入紙申請北向通

「跨境理財通」昨日正式啟動，東亞銀行 （00023） 目前只開通「南向通」業務。東亞聯席行政總裁李民橋今日出席活期時表示，理財通首日反應良好，已接到不少客戶開戶申請及查詢，又透露已向監管機構申請開展「北向通」服務。

東亞與張家朗、張小倫簽約【按圖放大】

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李民橋稱，東亞目前主要做「南向通」，希望日後可以開展「北向通」服務，已向監管機構提交文件申請開通「北向通」服務。理財通開通初期，他坦言會較關心開戶人數及用戶體驗，長遠則期望可以為集團帶來新盈利增長動力。

東亞：「南向通」已有過百款產品上架

李民橋表示，目前東亞「南向通」提供超過100種產品，亦有10種以上外匯存款。雖然東亞目前未提供「北向通」服務，但李民橋指，港人普遍對提高收益的產品興趣較大，日後會根據監管要求設計不同產品，期待將來會逐步放寬監管要求，以提供更多產品。

他又透露，第三季及第四季初期的企業貸款增長勢頭非常好，會致力爭取更多市場份額，預計全年貸款增長有中單位數。

東亞銀行及附屬公司藍十字今日舉行簽約儀式，委任奧運金牌得主張家朗及劍擊代表隊成員張小論為品牌代言人，簽約期2年，希望支持香港體育發展，表揚香港精神。

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記者：曾樂詩