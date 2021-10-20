【Netflix】《魷魚遊戲》效應強勁　Netflix第3季急增440萬名用戶

▲ Netflix剛公布了第3季度表現，數據顯示該企在這3個月內新增了440萬名會員，超出其預期的386萬名，全球用戶更增至近2.14億名。（法新社圖片）

Netflix剛公布了第3季度表現，數據顯示該企在這3個月內新增了440萬名會員，超出其預期的386萬名，全球用戶更增至近2.14億名。主要要歸功於包括《魷魚遊戲》在內的影視作品，為Netflix本已放緩的訂閱人數又帶來了新的增長。

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Netflix在過去的夏季，訂閱增加速度通常較為緩慢，例如於去年同期只增加了220萬名新用戶，略低於預期，Netflix當時還表示，新冠疫情期間用戶的大幅增長勢頭已開始減弱。但第三季光是亞太地區，就新增加了220萬名用戶，佔第3季度新增用戶的一半；相反，北美市場（美國及加拿大）僅新增了7萬用戶，可見當地市場已逐漸飽和。

Netflix表示，《魷魚遊戲》已成為其有史以來最受歡迎的節目，自9月17日首映後四周內吸引了1.42億名用戶觀看至少兩分鐘，並登上美國等94個國家地區收視冠軍。

而對於下半年推出的《紅色通緝令》和《獵魔士》第二季等新內容，Netflix預計能為第4季度吸引850萬名新用戶。Netflix董事長兼聯合首席執行官Reed Hasting表示，「我們將在第4季推出大量前所未見的影視作品」。

美國市場飽和 Netflix冀吸國際用戶

隨著美國市場面臨飽和，Netflix表示正專注於增加其國際用戶數量。該企甚至在肯亞推出免費移動通訊計劃，希望能讓更多當地人註冊當付費會員。

其首席財務官Spencer Neumann表示，雖然Netflix在拉丁美洲的用戶增長速度，因其調高巴西的收費後略有放緩，但相信之後就會調整過來。

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責任編輯：李智美