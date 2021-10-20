  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix】《魷魚遊戲》效應強勁　Netflix第3季急增440萬名用戶

商業 18:09 2021/10/20

分享：

Netflix剛公布了第3季度表現，數據顯示該企在這3個月內新增了440萬名會員，超出其預期的386萬名，全球用戶更增至近2.14億名。（法新社圖片）

Netflix剛公布了第3季度表現，數據顯示該企在這3個月內新增了440萬名會員，超出其預期的386萬名，全球用戶更增至近2.14億名。主要要歸功於包括《魷魚遊戲》在內的影視作品，為Netflix本已放緩的訂閱人數又帶來了新的增長。

【疫市營商】第8屆香港美食嘉人華下肚舉行　新增香港原味道市集　指定產品一折發售

Netflix在過去的夏季，訂閱增加速度通常較為緩慢，例如於去年同期只增加了220萬名新用戶，略低於預期，Netflix當時還表示，新冠疫情期間用戶的大幅增長勢頭已開始減弱。但第三季光是亞太地區，就新增加了220萬名用戶，佔第3季度新增用戶的一半；相反，北美市場（美國及加拿大）僅新增了7萬用戶，可見當地市場已逐漸飽和。

Netflix表示，《魷魚遊戲》已成為其有史以來最受歡迎的節目，自9月17日首映後四周內吸引了1.42億名用戶觀看至少兩分鐘，並登上美國等94個國家地區收視冠軍。

而對於下半年推出的《紅色通緝令》和《獵魔士》第二季等新內容，Netflix預計能為第4季度吸引850萬名新用戶。Netflix董事長兼聯合首席執行官Reed Hasting表示，「我們將在第4季推出大量前所未見的影視作品」。

美國市場飽和　Netflix冀吸國際用戶

隨著美國市場面臨飽和，Netflix表示正專注於增加其國際用戶數量。該企甚至在肯亞推出免費移動通訊計劃，希望能讓更多當地人註冊當付費會員。

其首席財務官Spencer Neumann表示，雖然Netflix在拉丁美洲的用戶增長速度，因其調高巴西的收費後略有放緩，但相信之後就會調整過來。

【員工褔利】為挽留人才　英企提供員工有薪假飼養寵物　

【英國經濟】英國低碳領域投資增加　預計創造3萬個工作機會

責任編輯：李智美

相關文章

【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會
2021/09/30
【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
2021/10/02
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
【魷魚遊戲】法國Netflix開設《魷魚遊戲》快閃咖啡廳　神還原劇中戳椪糖挑戰
2021/10/11
【魷魚遊戲】法國Netflix開設《魷魚遊戲》快閃咖啡廳　神還原劇中戳椪糖挑戰
【魷魚遊戲】外電：《魷魚遊戲》為Netflix貢獻70億元　開播23天吸1.3億觀眾
2021/10/18
【魷魚遊戲】外電：《魷魚遊戲》為Netflix貢獻70億元　開播23天吸1.3億觀眾

你可能感興趣

【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會
15:34 2021/09/30
【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
16:01 2021/10/02
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
【魷魚遊戲】法國Netflix開設《魷魚遊戲》快閃咖啡廳　神還原劇中戳椪糖挑戰
12:44 2021/10/11
【魷魚遊戲】法國Netflix開設《魷魚遊戲》快閃咖啡廳　神還原劇中戳椪糖挑戰
魷魚遊戲 亞太 Netflix 疫情 北美市場

下一篇文章

【疫市營商】第8屆香港美食嘉年華下周舉行　新增香港原味道市集　指定產品一折發售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【混合辦公】疫情後需求急升　共享辦公室集團IWG拓大灣區市場（多圖）
【混合辦公】疫情後需求急升　共享辦公室集團IWG拓大灣區市場（多圖）
【電子支付】第一代銷售版八達通10月20日開始換卡　原卡可保留作紀念
【電子支付】第一代銷售版八達通10月20日開始換卡　原卡可保留作紀念
KFC夥香港斯巴達舉辦障礙跑　收益撥捐廚尊　冀助傷健人士創造就業機會
KFC夥香港斯巴達舉辦障礙跑　收益撥捐廚尊　冀助傷健人士創造就業機會
【秋季七大貿易展】「秋季七大貿易展」將於下周三開幕　搶佔10月採購旺季訂單
【秋季七大貿易展】「秋季七大貿易展」將於下周三開幕　搶佔10月採購旺季訂單
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【麥當勞】McCafé 秋日限定　推出全新「桂花鮮奶咖啡系列」
【麥當勞】McCafé 秋日限定　推出全新「桂花鮮奶咖啡系列」