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星凱‧堤岸再加推　周六售338伙　首度推出開放式單位　折實496萬起

股樓投資 17:53 2021/10/20

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星凱‧堤岸上周六起首輪賣樓，據悉，項目開售首兩日累售450伙，創近一年首輪開售銷售最多紀錄。發展商中洲置業周內接連加推兩張價單，首次推出項目開放式單位之餘，亦同時公布銷售安排，落實於本周六（23日）發售338伙。

星凱‧堤岸新加推價單第4及第5號，當中4號價單涉及134伙，實用面積331至945平方呎，涵蓋一房至三房戶型，以最高15%折扣率計，折實售價由665.6萬至2,190.8萬元，折實呎價則由15,803元至23,676元。早前項目第2及第3張價單均以原價水平加推，發展商指，第4張價單推出的單位，扣除景觀及樓層因素後，仍屬原價加推。

延伸閱讀︰【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

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至於第5號價單，則加推218伙，並首度推出開放式單位。整批單位價單定價由583.8萬至1,878.5萬元，價單呎價18,592元至31,294元，扣除最高15%優惠後，折實售價496.2萬至1,596.7萬元，折實呎價15,888元至26,596元。今批入場單位為第1座7樓C室，實用面積228平方呎，屬開放式間隔，折實售價496.2萬元，折實呎價21,763元，為已推出的5張價單中樓價最低之單位。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，價單第5號個別單位加價2%，如新推出的第5座18樓D室，實用面積677平方呎，折實呎價19,338元，較4號價單中，相同面積的5座17樓D室，折實呎價18,942元，高一層呎價高約2%。

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撰文 : 謝昕蕎

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