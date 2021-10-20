【大行點睇】8間大行齊削安踏目標價　料其短期業務挑戰大

近兩日，安踏（02020）遭8間大行齊削目標價，包括中金、摩通、滙豐、野村、大摩、大和、瑞信及美銀證券。其中，中金指，內地零售環境嚴竣，壓抑安踏短期增長，但長線展望仍佳，下調今明兩年每股盈測分別8%及18%，以反映第三季零售銷售放緩，以及零售環境嚴竣。該行對其長遠品牌增長仍樂觀，維持「跑贏行業」評級，目標價降27%至159.49元，認為FILA長線增長放慢或影響估值。

報告稱，安踏品牌第三季零售銷售穩固增長，管理層維持全年逾20%的增長指引。另FILA品牌線下銷售增長慢過預期，主因基數較高以及宏觀經濟不明朗，管理層指引全年零售銷售增20%至25%。此外，其他品牌線上及線下零售銷售維持高增長。

【大行點睇】中金指小米造車業務快速推進 或成未來10年增長點

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映﹕【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機