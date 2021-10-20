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【大行點睇】8間大行齊削安踏目標價　料其短期業務挑戰大

股樓投資 17:54 2021/10/20

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近兩日，安踏（02020）遭8間大行齊削目標價，包括中金、摩通、滙豐、野村、大摩、大和、瑞信及美銀證券。其中，中金指，內地零售環境嚴竣，壓抑安踏短期增長，但長線展望仍佳，下調今明兩年每股盈測分別8%及18%，以反映第三季零售銷售放緩，以及零售環境嚴竣。該行對其長遠品牌增長仍樂觀，維持「跑贏行業」評級，目標價降27%至159.49元，認為FILA長線增長放慢或影響估值。

報告稱，安踏品牌第三季零售銷售穩固增長，管理層維持全年逾20%的增長指引。另FILA品牌線下銷售增長慢過預期，主因基數較高以及宏觀經濟不明朗，管理層指引全年零售銷售增20%至25%。此外，其他品牌線上及線下零售銷售維持高增長。

 

【大行點睇】中金指小米造車業務快速推進　或成未來10年增長點

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同場加映﹕【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

安踏體育（02020） 港股

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