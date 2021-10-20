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【有相睇】居屋樓王凱樂苑首宗二手　付48萬辣招稅賣　兩年穩賺188萬　好過炒私樓

股樓投資 18:03 2021/10/20

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雖然政府致力遏止資助房屋炒風，仍難阻居屋變搖錢樹，有「居屋樓王」之稱的長沙灣凱樂苑，近日錄得首宗二手成交，原業主持貨僅約兩年，單位已升值近一倍，即使須繳交樓價一成之辣招稅，原業主仍料賺約180萬元，即逾七成，好過炒私樓。 

美聯物業黃永財說，凱樂苑E座（凱瞳閣）極低層單位，實用面積386平方呎，開放式間隔，以480萬元（未補地價）易手，實用呎價12,435元。資料顯示，原業主於2019年9月以243.54萬元購入單位，持貨僅2年，但單位已升值近1倍，即使原業主要支付樓價一成之額外印花稅，涉約48萬元，但仍大賺約188萬元，即逾七成。 

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凱樂苑位於長沙灣荔盈街3號，鄰近私樓新盤維港滙，距離港鐵站約5分鐘步程，項目於2018年推出，建有五座，提供2,522個單位，由於地點方便，而且部分高層單位可望海景，故當時被市場稱為「居屋樓王」。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 凱樂苑 長沙灣 美聯物業

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