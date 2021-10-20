【中國國債】財政部40億美元國債定價低於初期指引　或反映恒大危機憂慮紓緩

國家財政部此前來港發行40億美元的主權債券，最終獲超額認購4.8倍，而定價低於初期的指引，或反映國際投資者對恒大 （03333） 債務危機蔓延風險的擔憂有所紓緩。

中國財政部為包含4個品種的美元債券的定價，息率相對於美國國債的溢價低於推介初期的指引，價券最終定價如下：

期限 初步價格指引 最終定價 3年 T+35個基點區域 T+6個基點 5年 T+45個基點區域 T+12個基點 10年 T+55個基點區域 T+23個基點 30年 T+85個基點區域 T+53個基點

3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元，票面利率分別爲0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。

分析指出，鑒於這次發行可能是中國今年唯一一次發行美元計價債券，而且與之前的發行相比規模不大，反應應該表現良好。

今次發債正值中國監管機構對房地產行業的調控，以及恒大集團的債務危機，這些因素為中國信用市場造成衝擊。該批美元債券繼續涵蓋美國機構投資者。財政部去年首次採用Reg S和144A雙規則發行，從而拓寬了潛在買家的範圍。

是次國債發行安排行包括交通銀行香港分行及工銀國際。交銀表示，本次發行成爲向國際金融市場展示中國經濟發展成果的良好窗口，爲國際資本市場提供了重要的投資和避險工具，提振了國際投資者對中國經濟的信心。

工銀國際表示，財政部自2017年以來的連續第5年境外美元債發行。常態化的發行將有助完善境外美元主權債收益率曲綫，爲中資企業海外融資提供更好的定價參考，並提供高質量的投資選擇以滿足國際投資者配置中國的需求。

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