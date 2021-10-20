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【異動股】阿里健康急升13%　大摩料綫上醫療平台將持續大幅增長

股樓投資 17:32 2021/10/20

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摩根士丹利發表研究報告指，觀察近期天貓流量和非藥物產品銷售增長放緩，因此下調阿里健康(00241)2022上半財年及2022全財年收入預測，預期全年淨虧損將擴大，相信促銷活動增加將推動下半財年增長較上半財年優勝，將目標價由21元下調至18元。

該行表示，受惠於處方藥外流和網上處方藥銷售放寬的趨勢，線上醫藥電商平台將持續大幅增長，而阿里健康背靠母公司的龐大客戶群，長遠而言互聯網醫療服務可能與醫藥電商產生顯著協同效應，評級「增持」。

 

【大行點睇】中金指小米造車業務快速推進　或成未來10年增長點

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同場加映﹕【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

阿里健康（00241） 港股

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星凱‧堤岸再加推　周六售338伙　首度推出開放式單位　折實496萬起

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