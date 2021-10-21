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【排行榜】Apple Inc.再成為2021年全球最佳品牌首位 亞馬遜則居第二

環球政經 18:58 2021/10/21

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品牌諮詢公司Interbrand於本周三（20日）發布2021年全球最佳品牌排名，Apple Inc.再次居位榜首，其市值4,082.51億美元，其次為亞馬遜（Amazon），市值為2,492.49億美元，微軟（Microsoft）則排行第三，市值為2,101.91億美元。

【科技熱話】 Apple官網現「信仰之布」售$149港元 網民質疑為何這布賣咁貴？：【下一頁

排名第4至第10名的分別是：谷歌(市值1968.11億美元)、三星(市值746.35億美元)、可口可樂(市值574.88億美元)、豐田(市值541.07億美元)、Mercedes-Benz(市值508.66億美元)、麥當勞(市值458.65億美元)和迪士尼(市值441.83億美元)。

整體企業總價值已增至26,675.24億美元，較2020的23,264.91億美元，增長了15%，更是Interbrand公司過去22年來，最大的增長率；今年品牌平均價值增長了10%，較去年高於1.3%，當中科技企業屬於最快增長及最有增長潛力的領域，其平均品牌價值每年增長為23%，其次為飲品及體育用品領域。

【虛擬貨幣】加密幣平台CoinUnited.io提供逾5,000種加密貨幣交易 擬11月初設NFT買賣平台：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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