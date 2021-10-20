傳鮑威爾於去年股市大跌前沽3千萬股票　連任之路恐添變數

早前聯儲局多名高層被爆出炒股爭議，近日聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）被指在去年10月在股市大跌前出售了100萬至500萬美元（約774萬至3,867萬港元）的股票。

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據外媒《The American Prospect》報道，鮑威爾於去年10月1日從個人戶口出售了價值100萬至500萬美元先鋒大盤股市指數基金（VTI）持倉。隨後道指在10月將下跌了 6%，即近1,600點，是自3月疫情開始以來表演最差的月份。如此巧合的時間引來外界質疑，鮑威爾在沽貨前一天曾四次接觸時任的財長努欽（Steven Mnuchin），在沽貨翌日，特朗普向外界宣布確診新冠肺炎。特朗普在10月6日康復後即拒絕了民主黨提出的經濟刺激措施。

不過，亦有分析認為，如果鮑威爾出於投資原因才作出過次交易的話，是「糟糕的時機」，因鮑威爾的拋售意味著他錯過了10月至今35%的漲幅。雖然沒有證據表明是次舉動涉及內幕交易，但分析認為這可能會對鮑威爾的連任之路增添變數。

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責任編輯：黃苑筠