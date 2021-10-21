【科技熱話】 Apple官網現「信仰之布」售$149港元 網民質疑為何這布賣咁貴？

Apple在週二（19日）舉行發布會，會上宣佈了第3代AirPods及新MacBook Pro等產品，但有眼利的網民於網上討論區發文，指更新後的官網在配件欄上新增了「擦拭布」，樓主笑言是「信仰之布」，這布標價為＄149 港幣，現時只有灰色選項，右下角有蘋果公司的標誌。如果現在預訂的話，將可在12月3日至16日之間取貨。

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據官網資料顯示，「擦拭布以柔軟而不會造成磨損的物料製成，讓你安全有效地清潔任何 Apple 顯示器，包括 nano-texture 玻璃。」，參考官網的《如何清潔 Apple 顯示器的納米紋理玻璃》 中，這塊布可應用在 Pro Display XDR 或 iMac上，更強調「絕不可以使用任何其他布料來清潔納米紋理玻璃。一旦遺失隨附的擦拭布，你可以 訂購替換擦拭布。」

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此貼文一出引來網民熱議，有人覺得這塊擦拭布與眼鏡布質地一樣，質疑為何賣這麼貴，「是不是眼鏡布質地？」、「到底呢塊布有沒有技術含量？」、「不知道其他廠會不會『跟風』出Samsung布？」樓主更搞笑地表示：「已入手100條，打算炒至$1000 一條，在先達門口賣布。另外，我估計淘寶很快賣＄5 一塊。」

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不過亦有網民指出，這塊布不是騙錢的，反而對部分用家很重要，「由於部分Apple產品，例如有5k解像度的iMac熒幕有特別設計，如果使用其他布料甚至紙巾清潔可能破壞表面，若果使用蘋果的擦拭布就可以確定熒幕使用不受影響。」

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責任編輯：陳頌潔