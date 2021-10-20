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英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫

環球社會熱點 18:54 2021/10/20

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英國新冠疫情嚴峻，近日確診人數持續高企，多名英國醫學界人士指出，國民保健服務（NHS）處於危機邊緣，積壓如山病例有待處理，促請政府收緊防疫，實行早前提出的後備計劃（Plan B），避免情況失控。

英國單日死亡人數 創自3月以來新高 【下一頁】

NHS為處理疫情爆發以來積壓的病例，已承受極大壓力，代表NHS作遊說的組織NHS Confederation的首席行政總監泰勒（Matthew Taylor）表示，NHS在8月進行了110萬次手術，目前正面對住院護理、救護車及初級保健服務需求激增情況。

他促請政府立即採取行動，不僅實施冬季戰略中的應急措施，更應動員全國民眾不遺餘力地支援NHS，否則英國醫療系統很大機會在冬季陷入巨大危機，令非緊急服務陷入困境。

《衛報》報道，NHS正在努力處理因疫情積壓的病例數目。單在英格蘭，等候入院接受治療患者人數就已達570萬，創歷史新高。

倫敦大學學院（University College London）教授帕格爾（Christina Pagel）表示，確診及住院人數正穩步上升，學校內部疫情失控。政府應立即實行Plan B，並加快為民眾接種疫苗。

英國增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾表示，若政府未能透過鼓勵民眾接種疫苗加強劑，及流感疫苗緩解NHS受壓情況，當局將推出多項抗疫措施，包括實施強制口罩令、要求民眾在家工作及引入疫苗護照。

英國周二（19日）新冠相關死亡個案創解封以來最高紀錄，多個專家呼籲政府實行應急措施。惟約翰遜發言人同日表示，當局無意啟動計劃，僅指正在密切關注局勢。

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責任編輯：李俊儀

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