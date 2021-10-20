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【疫市營商】第8屆香港美食嘉年華下周舉行　新增香港原味道市集　指定產品一折發售

商業 17:27 2021/10/20

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香港中華廠商聯合會（廠商會）今年將於10月30日至11月7日，在香港葵涌運動場舉辦。

闊別兩年的香港美食嘉年華，香港中華廠商聯合會（廠商會）今年將於10月30日至11月7日，在香港葵涌運動場舉辦。場內設有近270個攤位，劃分「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」。

廠商會會長史立德稱，今年新增「香港原味道市集」展區。並有約20個攤位，銷售具香港品牌的商品。他預計今年活動的入場人次有15萬；同時期望透過一連9日的活動，生意額能達至1億元。

【疫市營商】LOG-ON海港城店面積超過6.600平方呎　5個專區涵蓋美妝、家居、露營、健身及防疫產品（多圖）

4個主題展區中，有多個香港品牌和商戶，從食品飲料、糧油麵食、參茸海味、健康食品，以及廚具用品和家電等。同時有多項優惠，例如指定貨品1折發售。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

為了吸引市民入場，邀請了藝人黃淑儀擔任推廣大使。並且舉辦多場表演、設有攤位遊戲、工作坊等。同時有幸運大抽獎，送出總值超過100萬元的禮品。

由於嘉年華獲政府資助，參展商租金減免了25%，門券價格也由5元減至4元。另每天首5000名入場人士，更可獲發環保餐具一套。

【Spotify】Spotify擬增聘數百名員工　助擴大廣告客戶收入

記者：馬意文

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