內地監管浪潮捲至藥妝品 兒童化妝品禁用「食品級」字眼

內地監管浪捲藥妝產品，國家藥監局公布由今年10月至明年10月，再次在全國範圍開展化妝品「線上淨網、線下清源」行動，全面自查、集中整治化妝品網絡銷售問題，強化化妝品電子商務經營者主體責任。

國家藥監局亦再次發佈《「食品級」化妝品是對消費者的誤導》的文章，指化妝品和食品是兩種不同類別的產品，依據不同的法規規定，適用不同的產品標準、原料要求、生產條件等，強調不存在所謂「食品級」的化妝品。

國家藥監局為期一年的專項行動分為工作部署和自查整改階段、專項檢查階段、工作總結三個階段，重點包括對電子商務平台內化妝品經營者在其經營活動主頁面展示的化妝品產品標簽等信息是否全面、真實、準確，且與化妝品註冊或者備案資料一致開展重點檢查，對標簽存在虛假或者引人誤解的內容，明示或者暗示具有醫療作用，違法宣稱藥妝、干細胞、刷酸、醫學護膚品等的化妝品進行清理整治。

根據內地《化妝品監督管理條例》，化妝品標籤禁止標註「虛假或者引人誤解的內容」，如化妝品的標籤有「食品級」或「可食用」等字眼，則違反了法規規定，應予禁止。

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責任編輯：龍紀瑩

