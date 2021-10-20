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【綠色經濟】明年初本港將發行零售綠債 余偉文：2023年前要求銀行金融界作氣候變化披露

理財智慧 18:17 2021/10/20

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金管局總裁余偉文出席論壇致詞表示，金管局將會聯同其他金融業的監管機構，於2023年前按財務披露工作小組（TCFD）定下的框架，要求銀行業作氣候變化披露，較G20要求的2025年前提早兩年；並透露政府計劃明年初發行零售綠債。

當局未來會鼓勵和要求銀行提高銀行可抵禦氣候風險的能力，及提升透明度，如通過氣候變化相關的試驗計劃的壓力測試，建立氣候風險的內部能力，同時對外要做好信息披露，令投資者令可更準確評估企業項目和價值。

【精明理財】一文看清跨境理財通 包括開戶要求和投資機遇：【下一頁

他提及，應對氣候變化是全球共識，各國政府亦積極推動可持續發展的方法，尤其擁有非常龐大人口及經濟規模、沿海地區多的亞洲地區，相信將會受到較大的影響。故他建議金融業應將危機轉化至綠色金融機遇，在未來30年內，亞洲地區需要6萬億元氣候投資，才可達至全球暖化達1.5度的目標，而香港作為國際金融中心，應以此作為切入點，推動低碳、綠色經濟，發展綠色經濟市場。

他冀望能夠加強市場相關的認知和參與，又提及現時外國基金對ESG的重視程度較以往提升不少，如在2020年全球互惠基金、ETF在相關的投資達3,600億美元，按年增長約1倍，今年亦有見倍增的趨勢；他認為，外匯基金管理人亦應優先選擇具ESG概念的投資，並透露政府計劃明年初發行零售綠債，以豐富香港綠色金融生態，及提升市民的參與度。

【虛擬貨幣】加密幣平台CoinUnited.io提供逾5,000種加密貨幣交易 擬11月初設NFT買賣平台：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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