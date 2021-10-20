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日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)

環球經濟金融 17:24 2021/10/20

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日本氣象廳表示，位於九州熊本縣的阿蘇火山於當地時間周三接近中午時間噴發，將警戒級別由第2級提高至第3級。日本當局同時向阿蘇火山口附近兩公里範圍內的民眾發出警告，呼籲他們暫時遠離阿蘇火山。熊本縣及阿蘇市等地暫時未接獲傷亡報告。

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熊本縣的阿蘇火山於當地時間周三上午11時43分爆發，火山煙霧更一度升至3.5公里高度。至於伴隨噴發的火山碎屑流，亦波及距離火山口1公里外的地方。日本氣象廳將警戒級別提升至5級中的第3級，禁止民眾進入火山。

阿蘇火山爆發片段

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在大約一小時後，阿蘇火山再次噴發，煙霧飆升至約1.6公里的高度。當地警方指，當時在阿蘇山行山的11名民眾已安全撤離，而熊本縣及阿蘇市等都表示未接獲傷亡報告。

氣象廳認為火山活動持續活躍，呼籲在火山口兩公里以內範圍的民眾遠離阿蘇火山，警惕火山碎屑流及碎片。

當地傳媒報道指，阿蘇火山上周四（14日）曾發生小規模噴發，對上出現噴發是發生在去年6月中。

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責任編輯：郭麗明

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