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【大行報告】 大和重申濠賭股持正面看法 上調4股至「買入」評級

股樓投資 17:09 2021/10/20

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大和發表研究報告指，預期澳門第三季博彩行業經調整EBITDA按年跌89%，當中以銀河娛樂（00027）跌幅最大，並因疫情持續而降賭收和盈利預期，但該行重申對濠賭股持正面看法，並上調多股評級至「買入」。濠賭股全綫升，其中美高梅中國（02282）及金沙中國（01928）升逾4%，分別報5.85元及17.82元；永利澳門（01128）、銀娛及澳博（00880）亦升逾3%。

大和對濠賭股最新投資評級及目標價﹕

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該行預期，由於疫情致通關檢疫措施收緊，第三季賭收按季跌26.1%，相等於2019年同期水平26.5%；EBITDA按季大跌89%，至4,800萬美元，主要因為收入減少及營運費用增加。該行指，銀娛和金沙為行業首選，上望空間分別達38.3%及73.4%，並認為新的法例對中場推動的EBITDA影響輕微，以及6家賭企未獲賭牌的風險較低。

同場加映﹕【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

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記者：郭秀慧

博彩 經濟 買入 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 大行報告

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