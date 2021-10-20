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【精明理財】一文看清跨境理財通 包括開戶要求和投資機遇

理財智慧 18:46 2021/10/20

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隨著施政報告指出，香港將會積極融入大灣區發展 ，在本週（10月18日） 金管局正式宣布「粵港澳大灣區跨境理財通」（跨境理財通）正式投入服務，香港共有16間銀行可以開展業務，包括中信銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行(香港)、花旗銀行(香港)、恒生銀行、渣打銀行(香港)等即日起提供業務，日後大灣區居民與香港居民可以互相進行跨境投資，有助香港繼續發揮人民幣融資中心的角色，也有助推動人民幣國際化。對於兩地的投資者而言，跨境理財通的落實，帶來更多的投資機遇。

南向通/北向通

跨境理財通主要分為「南向通」與「北向通」，「南向通」即大灣區內9個城市的常住居民，可以到指定銀行開戶進行投資，在無須過境的情況下，購買香港核准的理財產品。「北向通」是香港投資者前往指定的銀行進行身份核實，之後親身到內地銀行開辦戶口進行跨境投資 。(如果港人在內地已有戶口的話，有部分銀行可以提供免跨境要求，實際情況按個別銀行而定) 由於現時往返內地需要隔離，因此「北向通」在封關的情況下，對於香港投資者也不太方便，但據悉政府已經與內地部門商討能否簡化安排，但相信日後通關後會有更多在港的投資者使用「南向通」。

【理財智慧】虛擬貨幣是否可取代黃金 成為更好的避險工具?【下一頁

合資格的投資者

「北向通」只要是持有身份證的香港居民及澳門居民，不論永久性或非永久性居民均可以個人名義進行投資。「南向通」則要求較多，只限大灣區內9個城市常住居民，同時具有兩年以上投資經驗和最近三個月家庭淨資產不少於100萬元人民幣的個人投資者才可以申請。不論「南向通」或「北向通」每人的投資額度上限為100萬元人民幣。與「滬港通」類似，「北向通」和「南向通」各設每日1500億元人民幣額度。

需要開設的戶口

有意進行跨境理財通的投資者需要開設兩個戶口─匯款戶口及投資戶口。以香港的投資者想進行「北向通」為例，首先他需前往前面提及的16間香港銀行開設一個匯款戶口 ，將投資的金額存到匯款戶口中，之後在內地的伙伴銀行開設一個跨境理財通的投資戶口進行投資，投資的回報最後也會存入在港設立的匯款戶口中。不論在本港開設的匯款戶口或在內地的投資戶口也只能作投資用途，不可以作為其他用途，也不可以匯款到其他戶口。每個投資者只能擁有一個跨境理財通戶口，如果需要在其他銀行開立跨境理財通戶口，需要注銷在原本銀行已經設立的跨境理財通戶口。

以人民幣結算

跨境理財通業務將會使用人民幣進行跨境結算，資金兌換可在離岸市場完成，所有的交易會透過人民幣跨境支付系統（CIPS）辦理。有助推動人民幣國際化，擴大中國金融市場的對外開放。

可以投資的理財產品

由於仍在起步的階段，因此不是所有的投資產品可以供認購。「南向通」的內地投資者可以買入由香港銀行提供的人民幣、港元和外幣存款和由香港銀行銷售的低至中風險的投資產品，包括在香港注冊和經證監會認可的基金和債券。「北向通」相對的選擇則較多，可以選購由內地理財公司發行的固定收益公募理財產品(主要投資在債券和存款)、權益類公募理財產品(主要投資在股票)和公開募集證券投資基金。

投資具吸引力嗎?

對於香港的居民而言，跨境理財通業務是繼股票(滬股通、深股通)和債券(債券通)後，進一步推進內地與香港金融市場互聯互通的政策。本港的投資者可以買入內地的基金。對於投資者而言一定是利大於弊。以人民幣結算的穩健產品為例，在香港回報只有2-3%，但內地的產品可以達到4-5%，一般的利率較香港為高，對於保守的投資者而言，是具有吸引力的。

同時，內地的綠色金融較香港發展成熟，例如在今年已經成立首個國內的綠色基金評級系統，中國也自2016年起連續四年成為綠色債券發行量最大的國家。跨境理財通有助香港投資者把握投資綠色金融的機遇，響應未來節能的新趨勢。同時，中國在岸的企業債券收益較高，對於投資者而言是具吸引力的，再者，中國的在岸債券與離岸債券的關聯性較低，投資者可以買入中國債券基金，可以分散定息的風險。

最後，投資者也要留意外匯風險，特別是港元與人民幣的匯價。由於聯繫匯率的原因，港元會受到美金強弱的影響。美國在疫後「印銀紙」，因此可以預期美金會疲弱，變相人民幣的價值會上升。跨境理財通業務所有的理財產品也以人民幣作為結算，因此投資者也留意匯價引起的風險，甚至可能會出現「賺息蝕匯率」的情況出現。

【ESG】中國首個ESG基金評級系統　研究：綠色基金回報更勝普通基金 【下一頁

 

 

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責任編輯：陳佳恩

跨境理財通 基金 債券 股票 投資產品 大灣區 人民幣 金融 施政報告 人民幣國際化

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