再工業化成大趨勢　科技園研建第二個先進製造業中心

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強（中）表示，會研究先進製造業中心（AMC）集中邀請某些行業進駐，如食品、電子業。（梁偉榮攝）

在新一份施政報告中，政府提出多項措施支援創科產業，其中包括增加創科用途土地、推進香港國際創科中心建設等。至於再工業化已成為大趨勢，科技園公司宣布將元朗、大埔及將軍澳工業邨定位為「創新園」（INNOPARK），而政府亦已邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業中心（AMC）。

三工業邨定位為「創新園」 第二期AMC將邀請食品、電子業

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，再工業化是必須要做的事，因此科技園公司將元朗、大埔及將軍澳工業邨定位為「創新園」（INNOPARK），以推動先進製造業等新興行業的發展。INNOPARK 將加速工業家及創科者將他們在先進製造業等領域的科研成果轉化成嶄新的「創新製造」（InnoFacturing）市場方案。科技園公司經已訂定 8 大方向，以創新科技驅動「再工業化」發展，包括帶動本地工業生產、積極投資香港產業、增加優質就業機會、生產科技含量產品、加入先進工藝流程、結合創科研發元素、配合本地需要生產，以及發展具可持續業務。

為支援再工業化，政府分別於將軍澳及元朗興建先進製造業中心和微電子中心。創新及科技局局長薛永恒於香港科技園公司邁向20周年啟動儀式中表示，兩個中心分別於明年及2023年完工。業界對這兩項設施反應理想，反映不少企業認同高附加值和高技術含量的製造工序和生產線適合在香港落戶，當局亦已邀請科技園公司開始構思興建第二個先進製造業中心（AMC）。對於政府構思建建第二個 AMC，科技園公司行政總裁黃克強表示，會為此與業界溝通，以了解產業的需要。他又指，會研究第二期AMC集中邀請某些行業進駐，如食品、電子業。

科技園公司再工業化高級總監姚慶良表示，新一期 AMC 會沿用 8 大方向作為挑選租戶的準則。他續指，本港工業發展需要一段時間累積，而現時的工業不再只著重生產，還包括數據開發、分析等，看好再工業化的前景。

新設ITR計劃 向科研企業教授創業技巧

至於將科研成果商品化成也是創科企業發展的重要一環，科技園公司亦為科研行業提供支援，協助他們長遠取得成功。園方在今月成立科技園公司轉化研發所（HKSTP Institute for Translational Research，ITR），以推動科研創業的發展，並向科學家及科研人員教授重要的創業技巧，協助他們將具潛力的研究轉化成造福大眾的應用方案，同時加速生物醫藥技術冗長的轉化過程，實現將香港打造成一流的轉化研究和開發中心的願景。

記者：廖淑瑩