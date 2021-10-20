【視像會議】BlueJeans迎合混合工作模式　增2D及3D虛擬辦公室功能

▲ Verizon Business加大對視像平台BlueJeans的投資，重新設計的BlueJeans平台，推出BlueJeans Spaces及Collaboration Board，新增多項新功能。

疫情徹底改寫工作模式，混合辦公已成為大熱趨勢。Verizon Business就藉此商機，加大對視像平台BlueJeans的投資，重新設計的BlueJeans平台，推出BlueJeans Spaces及Collaboration Board，新增多項新功能，包括：2D及3D虛擬辦公室、舉辦多達1,000名用戶的會議等。

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Verizon Business行政總裁Tami Erwin指出，新冠肺炎一疫已徹底改寫『上班』的象徵，因此該企決定把握時機，加大對BlueJeans的投資，並建立像Spaces般創新的應用程式。最新登場的Spaces，主要是透過虛擬方式重現在共享工作間中的切身感覺。該平台會以不同顏色的標示，顯示在工作間誰有空可聊天、誰在說話、以及誰不想被打擾。為更真實模擬置身其中的體驗，空間音訊效果更營造環繞音效，在虛擬空間坐得較近的人的聲音會較房間另一端的人的聲音更清晰。

▲ BlueJeans Spaces會以不同顏色的標示，顯示在工作間誰有空可聊天、誰在說話、以及誰不想被打擾。（BlueJeans資料圖片）

BlueJeans Spaces配備多種不同溝通模式，用戶可自訂並隨時切換風格，隨時合作或溝通，無須參與千篇一律的定時視像會議。

▲ BlueJeans新增Open Breakouts功能，當與會人數眾多時，與會者可自由選擇希望參加的會議。（BlueJeans資料圖片）

此外，BlueJeans平台上也推出Collaboration Board功能，用戶猶如置身虛擬辦公室或常設的策略作戰室。系統也新增實時遊標，讓實時協作人員可運用各種繪圖工具，並添加圖像、便條或屏幕截圖。

▲ BlueJeans平台上也推出Collaboration Board功能，系統新增實時遊標，讓實時協作人員可運用各種繪圖工具，並添加圖像、便條或屏幕截圖。（BlueJeans資料圖片）

同時，BlueJeans Meetings也進行更新，推出多項新功能包括：

● 千人會議：Meetings可容納更多與會者，可舉辦1,000名活躍與會者的協作會議。

● Audio Lock：主持人可為全體與會者強行靜音，以控制可能出現的干擾情況。

● Open Breakouts會議：當與會人數眾多時，與會者可自由選擇希望參加的會議。

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責任編輯：曾曉汶