【恒大3333】恒大汽車擬引戰投 惟未有實質進展 內部下發多項人事任免
股市 17:04 2021/10/20
內媒報道，恒大汽車 （00708） 財困，為紓緩流動性緊張問題，除了擬出售瑞典子公司NEVS，內媒引述知情人士透露，恒大汽車總裁劉永灼帶著幾個核心幹部在談戰投，但目前沒有實質性進展。恒大汽車全日跌8.1%，收報3.5元，成交額約4.2億元。
恒大 （03333） 日前下發人事任免通知，共涉恒大汽車集團總部、天津公司、生產製造中心、全球研究總院等多個下屬單位33人職務變動。據指，是次變動集中於中高層，其中，常務副總裁高景深兼任恒大汽車天津公司董事長。
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編輯：袁諾曦
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