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【自動駕駛】傳華為與大眾成立合資公司　合作研自動駕駛、華為回應：不屬實

新經濟追蹤 17:01 2021/10/20

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華為與大眾成立合資公司　合作研自動駕駛

據內地媒體報道，華為正計劃與大眾汽車（港譯「福士汽車」，Volkswagen）共同成立合資公司，以研發自動駕駛技術，不少華為的高級技術人員亦講參與合資公司組建，提供支持，當中包括前華為自動駕駛業務線高官、智能駕駛產品部部長蘇箐。

據報道指，這一新合資公司，旨在擔當供應商的角色，為大眾集團提供解決方案。而正在討論的具體合作方式，包括大眾出資金，成為合資公司控股方，華為主要輸出技術IP（知識產權），而華為提供的技術IP，除軟件技術外，亦包括芯片類IP。

不過華為其後回應有關消息時指，消息不屬實。而大眾則暫未有回應。

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