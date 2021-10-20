▲ 【阿里巴巴9988】螞蟻數據庫OceanBase開源項目吸引逾50企業參與 全球逾兩萬註冊用戶

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團的企業級分布式關係數據庫提供商OceanBase宣布，開源項目啟動約140日內，吸引了超過21,300名用戶訪問社區，同時超過50家夥伴參與深度實踐，包括攜程 （09961） 、快手 （01024） 、美團 （03690） 和嗶哩嗶哩 （09626） 等互聯網公司。

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OceanBase開源社區於2021年6月1日正式上線。截至目前為止，加入社區的全球開發者貢獻了500多次代碼提交和600多篇關於技術實踐的深度原創內容。

OceanBase首席技術官楊傳輝表示，開源是讓數據庫走向成熟的重要手段，OceanBase希望通過開源打造一款大家都可以用的分布式數據庫，通過開源推動分布式數據庫的標準化和規模化，推動這一基礎軟件走向成熟和通用，普惠大眾。

攜程正在風控和其他業務系統中試用開源版本的OceanBase，並已開始測試企業版。攜程資深數據庫專家陳堯表示，日益龐大的數據庫實例、多數據中心的管理、異地多活部署、減少運維成本和宕機時間是攜程數據庫技術面臨的重大挑戰，OceanBase的分布式技術與穩定的架構，以及技術支持，正好符合攜程的期望。

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編輯：李哲毅

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