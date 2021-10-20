【ESG】余偉文：金管局擬加大外匯基金投資ESG、研發行美元以外綠色債券

▲ 余偉文稱，政府未來希望擴大綠色債券發行幣種及產品種類

環境、社會及管治（ESG）議題愈趨重要，金管局總裁余偉文出席論壇時表示，近年將ESG納入外滙基金投資管理之中，主要投資於與ESG相關的股票資產，未來計劃加大外匯基金對ESG方面的投資，投資時如果遇上回報相若的項目，會優先選擇ESG投資。

余偉文稱，政府發行綠色債券時，金管局會參與研究發行美元以外幣種，例如歐元或人民幣等，亦會研究綠債發行的種類、模式和渠道等。

外匯基金第三季投資虧損132億元【下一頁】

財政司司長陳茂波出席同一論壇時指，未來5年政府擬發行1755億港元等值的綠色金融債券，包括考慮發行零售綠色債券。

余偉文稱，政府未來亦希望擴大綠色債券發行幣種及產品種類，包括發行零售綠債，當局會研究明年初是否發行零售綠債，以豐富香港綠色金融生態，讓一般市民參與綠色經濟投資，並希望可吸引更多大灣區企業來港發債。

余偉文認為，企業應該為氣候風險做好準備，並將風險轉為綠色金融機遇，銀行業亦應管理好氣候風險，建立評估銀行綠色基準的共同框架，未來將會發表白皮書與業界分享管理風險做法，並落實審視銀行是否達到標準。

他又指，金管局將聯同其他金融業的監管機構，於2023年前按氣候相關財務披露工作小組（TCFD）定下的框架，要求銀行業作氣候變化披露，比G20要求的2025年前提早兩年。

相關文章：【可持續發展】晉達：用排他法去揀股是基本但絕不足夠 資本市場長遠會「獎賞」ESG高評分企業

相關文章：【ESG】駿隆專家授兩大攻略揀ESG基金 乘綠色金融順風車

*同場加映→【ET開市直擊】恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機（附time code）

必睇 →【ET財智Talk】能源需求旺季 油價85美元現阻力？（立即收看）